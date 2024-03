Đề xuất cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử

Ngày 22-3, tại hội thảo về tác hại của thuốc lá mới và đề xuất biện pháp quản lý các sản phẩm này để bảo vệ sức khỏe cộng đồng do Bộ Y tế tổ chức, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, theo khuyến cáo của WHO, các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá điện tử rất độc hại về trước mắt và lâu dài.