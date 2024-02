Đề xuất chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ sẽ được khám chữa bệnh

Dự thảo nghị định quy định điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để chi trả chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS chưa tham gia bảo hiểm y tế mà bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, điều kiện được hưởng chế độ áp dụng theo quy định tại khoản 2, Điều 24 Luật Lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS: Người tham gia lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương thì được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Người tham gia lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS không được khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương trong các trường hợp sau: cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân hoặc tai nạn do mâu thuẫn của chính bản thân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến thực hiện nhiệm vụ hoặc tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy hay chất gây nghiện khác theo quy định của pháp luật.

Mức hưởng, chi phí khám bệnh, chữa bệnh như mức hưởng bảo hiểm y tế cho hạ sĩ quan Công an nhân dân. Trong thời gian điều trị nội trú sẽ được hỗ trợ tiền ăn hàng ngày bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân. Trường hợp đang điều trị nội trú, nhưng hết thời gian làm nhiệm vụ thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn hàng ngày, nhưng tối đa không quá 15 ngày; nếu hết 15 ngày nhưng bệnh vẫn chưa ổn định thì điều trị đến khi ổn định và được thanh toán 100% tiền khám, chữa bệnh.

Bị tai nạn, thiệt mạng khi thực hiện nhiệm vụ sẽ được hưởng trợ cấp

Dự thảo nghị định cũng quy định điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí để chi trả chế độ, chính sách cho người tham gia lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, người tham gia lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 3, Điều 24 Luật Lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS trong trường hợp sau: trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công, kế hoạch của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ; trong khoảng thời gian và tuyến đường đi, về từ nơi ở đến nơi thực hiện nhiệm vụ.

Mức hưởng như sau: trong thời gian điều trị tai nạn, người tham gia lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS sẽ được hưởng chế độ như quy định nêu trên, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi xuất viện. Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết hoặc trường hợp bị ốm đau dẫn đến chết, thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí theo mức do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Chương II Luật Lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS quy định về nhiệm vụ của lực lượng tham gia BVAN, TTƠCS bao gồm: hỗ trợ nắm tình hình về an ninh, trật tự; hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động.