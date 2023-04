Đề xuất thêm đối tượng được cảnh vệ

Ngày 20-4, thông tin từ Bộ Công an, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ; hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ sẽ quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng; sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng.

Cụ thể quy định: Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tổ chức; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có đối tượng cảnh vệ.

Bên cạnh đó, các hội nghị có sự chủ trì của lãnh đạo chủ chốt: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và khách quốc tế có chức vụ tương đương thì được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng, nằm trong quy định bảo vệ.

Cùng với đó, dự thảo còn luật hóa một số quyền hạn của Tư lệnh Bộ Tư lệnh và Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trong thực hiện công tác cảnh vệ.

Để có căn cứ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng cảnh vệ thực thi nhiệm vụ, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điều 20 về quyết định phát hành thẻ, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ trong nước và nước ngoài; trong trường hợp cần thiết, quyết định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài.

Bổ sung thẩm quyền của lực lượng cảnh vệ: "Xử phạt vi phạm hành chính trong khi thi hành công vụ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính".