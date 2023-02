Lực lượng cảnh vệ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày 16-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân (16-2-1953 - 16-2-2023) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thư chúc mừng. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự và phát biểu chúc mừng.

Trong thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: 70 năm qua, cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân luôn tỏ rõ bản lĩnh kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Hàng trăm ngàn lượt bảo vệ đã được thực hiện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh.

Tổng Bí thư cũng gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc nhất tới thân nhân gia đình các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng của lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân 70 năm qua. Đồng thời, Tổng Bí thư tin tưởng, lực lượng cảnh vệ tiếp tục nỗ lực lập nhiều chiến công mới to lớn hơn nữa, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân.

Theo Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng rằng, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng, lực lượng cảnh vệ Công an nhân dân nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn luôn xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành, tin cậy, là “thanh bảo kiếm” của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.