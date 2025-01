Đến ngày mùng 3 Tết có hơn 414.000 người phải “xông đất” bệnh viện

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, các cơ sở y tế trong cả nước đã tiếp nhận 414.006 người đến khám, cấp cứu các loại, trong đó có hơn 128.000 bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú; đồng thời các bác sĩ đã thực hiện 14.206 ca phẫu thuật các loại.

Trong những ngày nghỉ tết, các bệnh viện đã ứng trực đầy đủ để sẵn sàng phục vụ người bệnh

Về tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, từ đầu kỳ nghỉ tết tới nay ghi nhận 418 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa và 36 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, chưa ghi nhận ca tử vong. Cùng với đó, các bệnh viện, cơ sở y tế cũng tiếp nhận 483 trường hợp tới khám và cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn, say rượu bia, trong đó 294 người phải nhập viện theo dõi điều trị và chưa ghi nhận ca tử vong. Qua hệ thống trực an toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, 5 viện khu vực trên toàn quốc) cho thấy, cả nước chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm tập thể nào xảy ra.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, qua giám sát của các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các địa phương cho thấy, từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025 tới nay, cả nước ghi nhận 266 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết, không có ca tử vong; 91 ca mắc mới tay chân miệng và không có ca tử vong; 988 trường hợp sốt phát ban nghi sởi và không có ca tử vong. Đối với các dịch bệnh khác như: bạch hầu, ho gà, thủy đậu… chưa ghi nhận các ca mắc mới.

QUỐC LẬP