Đến sáng 10-9, có ít nhất 104 người chết và mất tích do bão Yagi

Nhiều nơi đang ngập lụt sâu trong mưa lũ

Cập nhật số liệu từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 8 giờ ngày 10-9, thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng trên nhiều địa phương, đã có 65 người chết và 39 người mất tích.

Cụ thể, Cao Bằng có 17 người chết, 16 người mất tích; Lào Cai 30 người (19 người chết, 11 người mất tích); Yên Bái có 7 người chết, 2 người mất tích do sạt lở đất; Quảng Ninh có 9 người chết (8 người do bão, 1 người do lũ cuốn); Hải Phòng có 2 người chết do bão...

Tổng cộng 752 người tại nhiều tỉnh thành bị thương, trong đó Quảng Ninh ghi nhận 536 người, Hải Phòng 81 người, Bắc Ninh 52 người và nhiều địa phương khác.

Về nông nghiệp, có 148.632ha lúa bị ngập úng, thiệt hại nặng nề: ở Hải Phòng (25.780ha), Hải Dương (18.500ha), Hà Nội (15.563ha) và nhiều địa phương khác. Bên cạnh đó, 26.186ha hoa màu, 11.038ha cây ăn quả, 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản và hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm cũng bị thiệt hại nghiêm trọng. Đặc biệt, tại Hải Dương có 320.000 gia cầm chết và tại Hải Phòng là 345.610 con.

Thiệt hại về hạ tầng rất lớn

Về cơ sở hạ tầng, hàng loạt hệ thống điện bị sự cố, gồm 12 đoạn đường dây 500kV, 36 đường dây 220kV, 173 đường dây 110kV và 5.305 cột điện bị gãy đổ. Hàng chục nghìn căn nhà bị hư hỏng, trong đó Quảng Ninh có 20.245 căn, Hải Phòng 13.927 căn, Bắc Ninh 3.450 căn. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội.

Thiệt hại lớn từ bão số 3 và mưa lũ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế của nhiều địa phương. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và đảm bảo an toàn cho các khu vực nguy hiểm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai đánh giá, bão số 3 (Yagi) là cơn bão lịch sử. Bão hình thành từ vùng biển phía Đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên Biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua.

VĂN PHÚC