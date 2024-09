Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bão, lũ

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ ở Thái Nguyên

Công điện gửi bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã gây mưa lớn trên diện rộng ở Bắc bộ, đặc biệt tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ gây thiệt hại to lớn về tính mạng, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và các cháu học sinh sớm được đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch… để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm… trong thời gian nhanh nhất có thể.

Nhiều cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ

Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an mỗi bộ 100 tấn gạo từ dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (chú ý không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí).

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nắm chắc tình hình nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch; tổ chức cấp phát lương thực, thực phẩm, lương khô và các nhu yếu phẩm đến tận tay người dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 một cách nhanh nhất, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Các địa phương rà soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để kịp thời cứu chữa những người bị thương và chăm sóc sức khỏe của người dân; rà soát, khẩn trương sửa chữa, khôi phục trường, lớp học bị hư hại do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ để các cháu học sinh sớm được đến trường, không làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các cháu.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này.

Trong những ngày qua, các tổ chức, cá nhân trên nhiều nơi đã chung tay, đồng lòng hướng về các địa bàn đang bị mưa lũ bủa vây ở Thái Nguyên, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai… để hỗ trợ bà con đang bị lũ cô lập. Nhiều tổ chức, cá nhân tổ chức vận chuyển xuồng, ca nô, nhu yếu phẩm xuyên đêm để đến với bà con vùng lũ.

Nhiều cá nhân xuyên đêm hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ

Nhiều người dân có dòng xe tải thùng 2-3 chân nhận chở miễn phí thuyền, tàu, cano từ các tỉnh phía Bắc về Thái Nguyên cứu dân.

Được sự nhất trí của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Ban công tác thanh niên và phụ nữ cùng các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh, lực lượng thanh niên tình nguyện các phường trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tiếp nhận ủng hộ. Đến sáng 10-9, hàng tấn hàng hóa cứu trợ đã được tập kết tại trụ sở Công an tỉnh. Trên 2.000 áo phao, 500 phao tròn cứu sinh và rất nhiều nhu yếu phẩm: mì tôm, nước, sữa...

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã ra lời kêu gọi nhân dân tại Hà Nội tham gia ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, thời gian tiếp nhận đến ngày 30-10. Mọi sự ủng hộ có thể gửi tới: Quỹ Cứu trợ Thành phố qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; chủ tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Số tài khoản: 3761.0.9057260.91049, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Số tài khoản: 1500201113838, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội với nội dung: ủng hộ các tỉnh bị bão lũ.

Hoặc người dân có thể ủng hộ bằng tiền mặt tại Phòng Tài vụ - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (số 29 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

PHAN THẢO