Di dời 611 hộ gia đình trong vùng thiên tai

Theo quyết định này, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành bố trí ổn định cho 611 hộ gia đình tại các vùng thiên tai (sạt lở bờ sông, kênh rạch, sụt lún đất, ngập lụt, nước dâng) trên địa bàn TPHCM. Đến năm 2030, tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện bố trí ổn định dân cư khi có trường hợp phát sinh mới. Cụ thể, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi có 56 hộ dân; huyện Nhà Bè có 67 hộ (thuộc các xã Nhơn Đức, Hiệp Phước, Phước Lộc, Phước Kiển); huyện Cần Giờ có 222 hộ (thuộc các xã Long Hòa, An Thới Đông, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp); TP Thủ Đức có 266 hộ (thuộc các phường Hiệp Bình Chánh, Bình Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Long Bình, Long Phước, Trường Thọ). Mục tiêu là để các hộ gia đình và cá nhân ở vùng thiên tai nâng cao đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ người dân tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần giảm nghèo, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh.