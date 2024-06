Dịch vụ phát trực tuyến: Khó người, khó cả ta

Hiện nay, người dùng ngày càng có nhiều hơn lựa chọn thưởng thức nội dung trên các nền tảng VOD (video on demand - video theo yêu cầu) hay OTT (over the top - cung cấp nội dung qua internet). Cuộc đua để tồn tại và thu hút người dùng chưa bao giờ đơn giản, ngay cả với các “ông lớn” nước ngoài.