Điểm sáng tăng trưởng

Người dân xếp hàng chờ phỏng vấn xin việc tại thành phố Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Dấu hiệu này cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục vững chắc và là điểm tựa cho tăng trưởng kinh tế, giúp cho nền kinh tế Mỹ không bị suy thoái vào năm tới.

Về mặt tăng trưởng kinh tế, kết quả hoạt động quý 3-2023 của nền kinh tế Mỹ rất khả quan. Tăng trưởng GDP trong quý đạt mức 4,9%, thấp hơn một chút so với ước tính ban đầu là 5,2%. Mức tăng trưởng này chủ yếu do chi tiêu của người tiêu dùng vẫn duy trì mức cao. Đáng chú ý, số lượng nhà ở khởi công và xin giấy phép xây dựng tăng cao nhất trong một năm rưỡi. Mặc dù tăng trưởng GDP quý 4 có thể chậm lại do chi tiêu tiêu dùng giảm và các yếu tố khác, các dự báo vẫn cho thấy mức tăng trưởng đủ để ngăn chặn suy thoái kinh tế. Bên cạnh đó, cuộc chiến chống lạm phát đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong quý 3.

Theo ông Christopher Rupkey, nhà kinh tế ở New York, có rất nhiều điều đáng mừng về nền kinh tế Mỹ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024 thậm chí còn

tốt hơn. FED đã giữ lãi suất ổn định vào tuần trước. Các nhà hoạch định chính sách cũng dự báo rằng đợt thắt chặt chính sách tiền tệ lịch sử của Mỹ trong 2 năm qua đã kết thúc, chi phí đi vay sẽ giảm vào năm 2024.

Ông Matthew Martin, nhà kinh tế Mỹ tại Oxford Economics ở New York, nhận định: “Trong khi rủi ro đối với nền kinh tế Mỹ vẫn còn, việc nới lỏng các điều kiện tài chính gần đây và lạm phát giảm đang hỗ trợ cho sự tăng trưởng tiếp tục trong năm tới ” .



KHÁNH MINH