Diễn đàn Mekong Connect 2024: Hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới

Chiều 10-12, tại UBND tỉnh An Giang, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, TPHCM cùng chủ trì buổi họp báo giới thiệu về những nội dung quan trọng và các chuỗi hoạt động tại Diễn đàn Mekong Connect năm 2024.

Quang cảnh buổi họp báo

Theo đó, Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-12 tại Đại học An Giang với chủ đề: “Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới”.

Diễn đàn Mekong Connect 2024 do UBND tỉnh An Giang và UBND TPHCM đồng tổ chức và chủ trì, với sự bảo trợ của Bộ NN-PTNT, Bộ KH-CN. Cùng với đó là sự đồng hành của các tỉnh thành: Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang và Vĩnh Long.

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra tại diễn đàn Mekong Connect 2024 gồm: Lễ khai mạc; Triển lãm với chủ đề: “TPHCM và ĐBSCL tăng cường liên kết, phát huy nội lực hướng tới phát triển bền vững”; ngày hội quốc tế khởi nghiệp xanh, với phần giao lưu “Những câu chuyện - hành trình khởi nghiệp”; Phiên livestream bán hàng nông sản, với chủ đề: “Thúc đẩy thương mại bền vững dựa trên tài nguyên bản địa”; Hội thảo chủ đề “Phát triển tài nguyên bản địa và kinh tế địa phương qua liên kết vùng trong bối cảnh cạnh tranh mới”; Phiên toàn thể Diễn đàn Mekong Connect 2024 với chủ đề: “Nguồn vốn đầu tư và nguồn nhân lực cho liên kết bền vững”.

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, hy vọng Diễn đàn Mekong Connect năm 2024 sẽ là cơ hội nhằm khai thác tiềm năng bản địa từng địa phương, tăng cường sự kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác thiết thực giữa tỉnh An Giang với TPHCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL, trong đó nòng cốt là 04 tỉnh ABCD Mekong (An Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp) và các tỉnh tham gia Vĩnh Long, Hậu Giang.

“Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành liên kết chuỗi giá trị, nắm bắt xu hướng thị trường, định hướng cho nông sản, ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh thương mại hóa nông sản và tăng cường hội nhập thị trường; kết nối tour tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu Việt Nam – Campuchia”, bà Thúy chia sẻ.

Chia sẻ tại buổi họp báo, đại diện cơ quan điều phối, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm BSA, nhấn mạnh, các từ khóa “Hợp tác”, “Liên kết”, “Hội nhập” và “Phát triển” đã trở thành tinh thần xuyên suốt qua các kỳ Mekong Connect. Đây cũng chính là định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng của vùng ĐBSCL.

Năm nay, Mekong Connect 2024 tập trung vào ba lĩnh vực trọng yếu: kinh tế, thương mại và công nghệ. Các hoạt động tại diễn đàn sẽ thúc đẩy liên kết giữa TPHCM và các tỉnh thành ĐBSCL, hướng tới phát triển xanh, bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới. Với 3 từ khóa chính “liên kết”, “phát triển bền vững” và “cạnh tranh mới”, Mekong Connect 2024 hứa hẹn mang đến nhiều nội dung phong phú, tạo sức bật cho các sáng kiến đổi mới.

Mekong Connect ra đời vào 2015, từ sáng kiến của Mạng lưới liên kết cấp vùng ABCD Mekong (An Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp) và sau đó có sự tham gia của TPHCM. Mekong Connect là một diễn đàn có mạng lưới liên kết vùng dành cho doanh nhân, nông dân, nhà quản lý, nhà làm chính sách, nhà đầu tư, giới truyền thông, chuyên gia và các đối tượng có mối quan tâm đặc biệt đến ĐBSCL, TPHCM. Mỗi năm tổ chức, lãnh đạo các tỉnh nòng cốt đều gặp nhau trước, thảo luận chủ đề và định hướng hành động của năm đó. Tính đến nay, diễn đàn Mekong Connect đã thực hiện được 8 lần, vào các năm: 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Năm 2024 là lần thứ 9 diễn đàn được tổ chức, lần đầu tiên tổ chức ở tỉnh An Giang.

THÀNH NHƠN