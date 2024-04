Điều tra người đàn ông nước ngoài nghi sàm sỡ bé gái trong siêu thị

Ngày 14-4, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ người đàn ông nước ngoài nghi sàm sỡ một bé gái ở siêu thị trên địa bàn.

Trước đó, tối 13-4, bà C. đưa con gái 9 tuổi tới vui chơi ở siêu thị E. đường Phan Văn Trị (phường 5, quận Gò Vấp). Tại đây, con bà C. tham quan vui chơi còn bà C. nói chuyện với bạn.

Một lúc sau, con bà C. đến chỗ mẹ với vẻ mặt sợ hãi và nói vừa bị một người đàn ông nước ngoài sàm sỡ, sờ soạng. Bà C. vội nhờ sự giúp đỡ của mọi người và cùng con gái đi nhận diện người đàn ông trên.

Khi thấy mẹ con bà C., người đàn ông vội rời khỏi siêu thị. Sau đó, bà C. đưa con tới công an trình báo.

Qua xác minh, công an xác định người đàn ông nước ngoài nói trên có dấu hiệu sàm sỡ con gái bà C. nên đã mời làm việc.

TRUNG DŨNG