Điều tra vụ người mẫu, diễn viên Andrea Aybar liên quan ma túy

Kiểm tra căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức (TPHCM), công an phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu tổ chức sử dụng ma túy.

Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM đang điều tra vụ Nguyễn Thị An (tức người mẫu, diễn viên Andrea Aybar hay An Tây, sinh năm 1995), cùng một số người nghi liên quan tổ chức sử dụng chất ma túy.

Người mẫu, diễn viên Andrea Aybar

Trước đó, chiều 9-11, công an kiểm tra một căn hộ tại chung cư cao cấp ở TP Thủ Đức, phát hiện Andrea Aybar cùng một số bạn bè có biểu hiệu tổ chức sử dụng ma túy.

Kiểm tra, công an xác định Andrea Aybar dương tính với chất ma túy. Hiện, công an đang mở rộng điều tra, chưa cung cấp về kết quả xử lý.

Andrea Aybar mang quốc tịch Tây Ban Nha, sống ở Việt Nam từ nhỏ. Andrea Aybar nói thành thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Việt. Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc, từng tham gia một số bộ phim như: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2...

Tin liên quan Điều tra vụ ca sĩ Chi Dân liên quan ma túy

HOÀNG HIẾU