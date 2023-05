Điều tra vụ nổ súng “thanh toán” nhau ở Vĩnh Long

Ngày 23-5, thông tin từ Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp điều tra vụ nổ súng “thanh toán” nhau giữa các đối tượng xảy ra trên địa bàn phường Thành Phước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 21-5, nhận được tin báo có vụ nổ súng bắn người tại tổ 9, khóm 3, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh làm anh L. V. P. (sinh năm 1989, phường Thành Phước) bị thương, Công an thị xã Bình Minh tiến hành điều tra xác minh.

Qua công tác xác minh, cơ quan công an xác định được 5 đối tượng tham gia vụ nổ súng gồm: Nguyễn Minh An (sinh năm 1998, ngụ ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh), Trang Hoàng Trung (sinh năm 2001, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), Nguyễn Tú Kiệt (sinh năm 2000, ngụ ấp Đông Hưng 1, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh), Đặng Hoàng Phong (sinh năm 2006, ngụ ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh) và Trần Kim Tử Long (sinh năm 1991, ngụ ấp Mỹ Khánh I, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh).

Theo Công an thị xã Bình Minh, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Kiệt và An có mẫu thuẫn cá nhân trước đó với một đối tượng tên Thương ở khóm 3, phường Thành Phước.

Kiệt và An tụ tập ăn nhậu với 3 đối tượng nữa và tìm Thương để thanh toán. Tuy chưa xác định được Thương nhưng đối tượng An đã dùng súng tự chế bắn 1 phát vào người anh L.V.P. và 2 phát vào quán cà phê. Đối tượng Phong đi cùng đã dùng dao tự chế chém bể kính cửa sổ nhà một người dân.

Công an tiến hành thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 4 cây dao tự chế, 4 xe mô tô là phương tiện, hung khí có liên quan vụ việc và 1 đầu đạn chì. Bước đầu xác định, An và Long là 2 đối tượng sử dụng súng, các đối tượng còn lại mang theo dao tự chế.

Cơ quan công an đã tiến hành làm việc đối với An, Trung, Kiệt, Phong. Riêng đối tượng Long đã bỏ trốn khỏi địa phương nên chưa thu được khẩu súng của đối tượng này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh kêu gọi đối tượng Trần Kim Tử Long đến tự thú để hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật. Mọi hành vi che giấu đối tượng Long đều bị xử lý theo quy định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.