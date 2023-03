Đình chỉ hoạt động khu du lịch Dreamer In The Forest

Ngày 25-3, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc Hà Thúc Nhơn xác nhận, chính quyền vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest (khu vực suối Lương, chân đèo Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc), do đơn vị này có hành vi thu tiền trái phép.