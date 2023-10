DJ nổi tiếng thế giới Don Diablo sẽ trình diễn tại Hò Dô 2023

Don Diablo là ngôi sao đặc biệt của chuỗi sự kiện HOZO Super Fest thuộc Hò Dô 2023, và TPHCM sẽ trở thành điểm dừng chân tiếp theo của DJ Top 9 thế giới trên hành trình chinh phục cộng đồng người yêu nhạc EDM châu Á nói riêng, toàn thế giới nói chung.

Don Diablo, sinh năm 1980 được mệnh danh là "ông hoàng" của dòng nhạc Future House, hiện đang đứng Top 9 trong "bảng phong thần" của DJMag Top 100 DJs (Bảng xếp hạng năm 2022).

Don Diablo là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc gốc Hà Lan nổi tiếng với các hit như On my mind, Cutting Shapes, Blow, Animale, Hooligans, Who’s Your Daddy... Anh từng cộng tác với nhiều ngôi sao hàng đầu như Rihanna, DJ Tiesto, KSHMR; biểu diễn tại nhiều festival âm nhạc lớn như Ultra Music Festival, TomorrowLand tại Canada, Anh, Mỹ, Brazil…

Don Diablo từng thắng 2 giải thưởng tại EMPO Awards 2016 cho "Nhà sản xuất của năm", "DJ dòng nhạc Future House xuất sắc nhất" và 2 giải thưởng tại WDM Radio Awards 2018 cho "DJ electro house xuất sắc nhất".

Ngoài dòng nhạc sở trường Future House, Don Diablo cũng cực mát tay với electro house, progressive house, trap, future bass, bass house, dubstep...

Trước khi đến với Hò Dô 2023, nam DJ đã từng có dịp đến Hà Nội góp mặt tại một số sự kiện quảng bá của nhãn hàng vào năm 2019 và 2022. Nhưng đây là lần đầu tiên Don Diablo và êkíp đặt chân đến TPHCM, cũng như lựa chọn nơi này là điểm kết thúc tour lưu diễn thế giới trong năm 2023 của mình.

Với quy mô và chất lượng của một tour lưu diễn thế giới, màn trình diễn của Don Diablo tại HOZO Super Fest hứa hẹn sẽ tạo nên cơn "địa chấn" rung động hàng chục nghìn con tim yêu nhạc, mang đến những phút giây bùng cháy và thăng hoa cùng EDM.

Hò Dô 2023 được tổ chức bởi Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TPHCM cùng Công ty Beyond Entertainment phối hợp thực hiện.