Đoàn cấp cao Lào khảo sát mô hình Becamex tại LELP 2026

Khảo sát thực địa tại Tập đoàn Becamex, đoàn lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ ấn tượng với mô hình phát triển hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ tích hợp, xem đây là kinh nghiệm thực tiễn có giá trị trong hoạch định chính sách và thu hút đầu tư.

Chiều 24-3, đoàn công tác cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa dẫn đầu, đã đến thăm, làm việc tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex (TPHCM).

Quang cảnh buổi làm việc tại Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex

Tham gia chương trình có đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Chương trình LELP 2026 do Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright phối hợp các đối tác Việt Nam và Lào triển khai, hướng tới nâng cao năng lực cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo cơ quan quản lý và doanh nghiệp Lào thông qua việc tiếp cận các mô hình phát triển thành công của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi kinh nghiệm về hoạch định chính sách công, cơ chế huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, cũng như định hướng phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy hình thành và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa bày tỏ ấn tượng với mô hình phát triển của Becamex

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Chủ trì chương trình LELP

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao Lào, Việt Nam và các đại biểu chụp hình lưu niệm

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Maythong Thammavongsa đánh giá cao những thành tựu của Becamex, đồng thời cho rằng đây là mô hình tiêu biểu mà Lào có thể nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế tại các khu vực phát triển trọng điểm phía Bắc TPHCM như Khu liên hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Bàu Bàng, Mỹ Phước, VSIP II mở rộng và các khu đô thị – dịch vụ liên quan

Ông Maythong Thammavongsa cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Becamex trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực và xây dựng nền kinh tế bền vững.

TÂM TRANG