Đoàn đại biểu Campuchia thăm, chúc tết tại Long An

Ngày 13-1, Đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia) do Phó Tỉnh trưởng ban hành chính Hem Piset làm trưởng đoàn và tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) do Phó Tỉnh trưởng ban hành chính Hy Thouk làm trưởng đoàn, cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc tết tỉnh Long An nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, cùng các lãnh đạo sở, ban, ngành đón tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út thông tin, năm 2022 mặc dù tỉnh phải chịu sự tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, Long An thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,46%, thu ngân sách nhà nước gần 22.000 tỷ đồng; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng, xây dựng và giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Kết quả này là có sự đóng góp từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Long An với 2 tỉnh bạn Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia).

Đặc biệt, năm 2022, “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam”, năm mà hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24-6-1967 - 24-6-2022).

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út gửi lời chúc mừng năm mới đến đại biểu trong đoàn và chúc cho đất nước Việt Nam và Campuchia luôn sống trong hòa bình, hạnh phúc, phồn vinh, thịnh vượng; chúc tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và nhân dân 3 tỉnh Long An, Svay Rieng và Prey Veng nói riêng ngày càng phát triển và bền vững.

Đại diện Trưởng đoàn của 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng chúc mừng kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Long An đạt được trong năm 2022. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, Trưởng đoàn của 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng chúc mừng năm mới tỉnh Long An và chúc cho 3 tỉnh (Long An, Svay Rieng và Prey Veng) ngày càng đoàn kết, cùng duy trì hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển.