Đoàn lãnh đạo TP.Huế đánh giá cao khu đô thị cao cấp, nhà ở xã hội của Kim Oanh Group

Ngày 21/03/2026, Kim Oanh Group đã vinh dự đón tiếp đoàn Lãnh đạo TP.Huế đến thăm, tham quan các dự án bất động sản tiêu biểu của Tập đoàn. Chuyến thăm không chỉ là dịp giao lưu, kết nối giữa doanh nghiệp và lãnh đạo TP.Huế mà còn mở ra những cơ hội để Kim Oanh Group tiếp tục đóng góp cho việc phát triển đô thị, từ phân khúc cao cấp cho đến các dự án nhà ở xã hội (NOXH).

Ông Nguyễn Đình Trung (chính giữa) – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.Huế, cùng đoàn lãnh đạo TP. Huế ghé thăm trụ sở Kim Oanh Group tại TP.HCM.

Phát triển hệ sinh thái bất động sản, mở rộng đa ngành

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm trụ sở Kim Oanh Group tại TP.HCM, tìm hiểu tổng quan về quá trình hình thành, phát triển cũng như định hướng chiến lược của Tập đoàn trong việc xây dựng hệ sinh thái bất động sản mở rộng đa ngành, nhân văn và bền vững. Đoàn cũng trực tiếp tham quan hai dự án tiêu biểu là khu đô thị cao cấp One Era và dự án NOXH K-Home New City – đại diện cho hai phân khúc chiến lược mà Kim Oanh Group đang theo đuổi.

Đoàn lãnh đạo TP. Huế ghé thăm văn phòng KINERA (thành viên Kim Oanh Group) và tham khảo mô hình dự án cao cấp One Era

Trong đó, One Era được định vị là dự án cao cấp, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới về không gian sống hiện đại, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị vệ tinh của TP.HCM. Dự án từng tạo tiếng vang lớn trên thị trường khi bắt tay hợp tác chiến lược cùng 4 đối tác Nhật Bản gồm: Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development và AEON. Đây đều là những đối tác đầu ngành với hàng chục cho đến hàng trăm năm kinh nghiệm. Tổng mức đầu tư cho dự án lên đến 1,1 tỷ USD, là một trong những thương vụ M&A đáng chú ý nhất trên thị trường.

Song song với các dự án cao cấp, Kim Oanh Group còn hợp tác cùng Surbana Jurong phát triển chuỗi dự án NOXH chuẩn Singapore mang thương hiệu K-Home. Và dự án đầu tiên được phát triển theo mô hình này chính là K-Home New City - đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group giới thiệu dự án K-Home New City và tâm huyết phát triển NOXH của Tập đoàn

Nối tiếp K-Home New City, trong năm 2026, Kim Oanh Group tiếp tục phát triển chuỗi dự án NOXH tại Đồng Nai gồm: K-Home Avenue, K-Home Cityview, K-Home Midtown cung cấp ra thị trường 4.000 sản phẩm, mang đến những cơ hội an cư tuyệt vời cho đông đảo người dân.

Sẽ có nhiều hoạt động hướng về Cố đô Huế

Sau khi tham quan, đoàn Lãnh đạo TP.Huế đã đánh giá cao mô hình phát triển NOXH của Kim Oanh Group, xem đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm chất lượng nhà ở xã hội tại Việt Nam. Theo nhận định của đoàn, mô hình này không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nhà ở với chi phí hợp lý mà còn góp phần nâng cao chuẩn sống, hướng đến sự phát triển bền vững của đô thị.

Đặc biệt, trong bối cảnh TP. Huế đang từng bước mở rộng không gian đô thị, nhu cầu an cư ngày càng tăng cao, mô hình NOXH theo chuẩn hiện đại, đồng bộ như K-Home được đánh giá là rất phù hợp để nghiên cứu, áp dụng và nhân rộng hơn nữa trong tương lai.

Dự án K-Home New City – đô thị NOXH chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam đã thành hình và bàn giao một phần cho khách hàng

Là Tập đoàn đầu tư và phát triển bất động sản - mở rộng đa ngành, Kim Oanh Group luôn kiên định theo đuổi triết lý phát triển “Khát vọng nhân sinh: Vì con người – Vì cộng đồng – Vì tương lai”. Trong hành trình đó, yếu tố con người và giá trị cộng đồng luôn được đặt ở vị trí trung tâm, đặc biệt thông qua các dự án nhà ở xã hội – nơi hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng chục nghìn gia đình.

Đáng chú ý, người sáng lập Kim Oanh Group – bà Đặng Thị Kim Oanh, xuất thân từ vùng đất cố đô Huế. Chính vì vậy, trong chiến lược phát triển dài hạn, Ban lãnh đạo Tập đoàn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với quê hương. Chia sẻ tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Kim Oanh cho biết: “Bên cạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội hướng về cố đô Huế, Kim Oanh Group cũng đặt mục tiêu sẽ phát triển các dự án tại Huế, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của quê hương mình”.

Đoàn lãnh đạo tham quan nhà mẫu nhà ở xã hội thấp tầng, được thiết kế hiện đại 1 triệt – 1 lửng – 1 lầu tại K-Home New City

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động kinh tế, Kim Oanh Group còn tích cực đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội. Cũng trong ngày 21-3-2026, Ban lãnh đạo Tập đoàn và đoàn Lãnh đạo TP. Huế đã cùng tham dự chương trình Gặp mặt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 của Hội đồng hương Huế tại TP.HCM. Tại chương trình, Kim Oanh Group đã trao tặng Hội đồng hương Huế số tiền 500 triệu đồng nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động an sinh xã hội hướng về quê hương. Khoản đóng góp này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó sâu sắc của Tập đoàn đối với cộng đồng người Huế, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Chuyến thăm và làm việc của đoàn Lãnh đạo TP. Huế tại Kim Oanh Group không chỉ là dịp trao đổi kinh nghiệm trong phát triển đô thị, mà còn khẳng định uy tín và vị thế của Kim Oanh Group trong lĩnh vực bất động sản, từ phân khúc khu đô thị cao cấp cho đến các dự án nhà ở xã hội. Đây cũng là tiền đề quan trọng để mở ra những định hướng phát triển và cơ hội để doanh nghiệp đóng góp giá trị nhiều hơn nữa trong tương lai, hướng đến mục tiêu chung là xây dựng những đô thị văn minh, hiện đại và bền vững.

THANH ĐỨC