HAUS Da Lat giành 4 giải thưởng bất động sản quốc tế

International Property Awards 2026 – hệ thống giải thưởng được ví như “Oscar của ngành bất động sản” – vừa công bố HAUS Da Lat chiến thắng 4 hạng mục tại vòng quốc gia Việt Nam. Đặc biệt, hai hạng mục quan trọng sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng Châu Á – Thái Bình Dương.

International Property Awards (IPA) là hệ thống giải thưởng lâu đời, uy tín, danh giá bậc nhất toàn cầu trong lĩnh vực bất động sản, ra đời từ năm 1995. Được ví như "Oscar của ngành bất động sản", IPA vinh danh các nhà phát triển, kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất và đại lý bất động sản xuất sắc nhất trên khắp các quốc gia,khu vực: Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Phi, Châu Âu, Mỹ và Trung Đông.

Bà Sasha Park - Giám đốc Truyền thông Marketing Toàn cầu HAUS nhận 4 giải thưởng tại International Property Awards 2026

Ngay trong lần đầu tiên tham dự, HAUS Da Lat đã được vinh danh ở cả 4 hạng mục đăng ký dự thi bao gồm: Dự án có Kiến trúc cảnh quan ấn tượng nhất Việt Nam, Dự án có Thiết kế nội thất nhà mẫu xuất sắc nhất Việt Nam, Dự án Phát triển bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam, Dự án Phát triển không gian sống xuất sắc.

Trong đó, hai hạng mục nổi bật là Dự án có Thiết kế nội thất nhà mẫu xuất sắc nhất và Dự án có Kiến trúc cảnh quan ấn tượng nhất sẽ tiếp tục đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng Châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Michael Sheren – Chủ tịch HĐQT HAUS Da Lat

Ông Michael Sheren – Chủ tịch HĐQT HAUS Da Lat cho biết: “HAUS tiên phong trên con đường phát triển bất động sản bền vững và triển khai nhất quán lộ trình ESG đã được hoạch định. Những thành công và ghi nhận của thị trường là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và năng lực phát triển bất động sản cao cấp, bền vững của chủ đầu tư. Chúng tôi tự hào góp phần làm phong phú, nâng tầm diện mạo thị trường bất động sản Việt Nam với những dấu ấn mang tầm vóc quốc tế”.

HAUS Da Lat bao gồm 68 căn Sky Villas và Sky Mansions

HAUS Da Lat được phát triển bởi The One Destination - doanh nghiệp tiên phong phát triển mô hình bất động sản ESG tại Việt Nam, sở hữu nhiều dự án và quỹ đất quy mô lớn trên khắp cả nước; trong đó có dự án HAUS Da Lat, rộng 5ha, tọa lạc trước mặt hồ Xuân Hương - biểu tượng di sản của Đà Lạt.

Dự án bao gồm 68 căn Sky Villas và Sky Mansions sở hữu lâu dài, trung tâm thương mại và tổ hợp resort 5 sao InterContinental HAUS Da Lat. Sự xuất hiện của InterContinental HAUS Da Lat đánh dấu bước ngoặt lần đầu tiên Đà Lạt được “đánh thức” bởi thương hiệu khách sạn resort quốc tế chuẩn 5 sao.

Hạng mục công viên với hàng với hàng trăm cây thông quý được đưa về trồng, bảo tồn

Hiện HAUS Da Lat đang được xây dựng các tổ hợp thành phần, trong đó dự kiến khai trương công viên vào quý 3-2026, bàn giao HAUS Residences vào cuối năm 2027.

HAUS Da Lat nằm tại vị trí đắc địa, trước mặt Hồ Xuân Hương

HAUS Da Lat được Lâm Đồng đánh giá trở thành mảnh ghép đưa Đà Lạt, Lâm Đồng lên bản đồ du lịch thế giới khi hợp tác phát triển với nhiều thương hiệu hàng đầu quốc tế: huyền thoại thiết kế kiến trúc & cảnh quan Kengo Kuma và cộng sự (KKAA); “phù thuỷ” thắp sáng các công trình nổi tiếng thế giới Isometrix Lighting & Design; nghệ sỹ sắp đặt không gian của những tỷ phú 1508 London; chuyên gia trị liệu, chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới Chiva-Som; tư vấn vận hành Copper Beech – đơn vị đứng sau những biểu tượng sống kín tiếng dành cho chính khách, tỷ phú và hoàng tộc trên thế giới.

HAUS Da Lat đem đến diện mạo mới cho Lâm Đồng với sự tham gia của hàng loạt đối tác hàng đầu thế giới