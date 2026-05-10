Nhựa Bình Minh Việt giới thiệu sản phẩm mới tại Cần Thơ

Ngày 9-5, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm năm 2026, với chủ đề “Hòa khát vọng – Vạn khởi sắc” tại TP Cần Thơ.

Tham gia chương trình có các hệ thống nhà phân phối, đại lý và khách hàng khu vực Tây Nam bộ. Đây là hoạt động tiếp nối chương trình đã diễn ra tại Nha Trang, nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với hệ thống phân phối, đồng thời cập nhật định hướng phát triển và xu hướng thị trường vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới.

Trao giải nhất cho khách hàng tại chương trình

Tại sự kiện, bà Lý Thị Phi Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt, cho biết doanh nghiệp luôn định hướng phát triển các dòng sản phẩm chất lượng cao do người Việt sản xuất, phục vụ thị trường trong nước, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững cùng các nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc.

Theo bà Loan, những năm gần đây doanh nghiệp liên tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, hiện đại hóa dây chuyền công nghệ và nâng cấp hạ tầng, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Công ty hiện phát triển đa dạng các dòng sản phẩm phục vụ hệ thống cấp thoát nước dân dụng, công trình và nông nghiệp. Bên cạnh năng lực sản xuất, doanh nghiệp cũng chú trọng định hướng phát triển bền vững.

Ông Lý Vỹ Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt phát biểu tại hội nghị

Hiện Nhựa Bình Minh Việt là một trong số ít doanh nghiệp ngành nhựa đạt chứng nhận Singapore Green Building Product (SGBP) mức xuất sắc, cho ba dòng sản phẩm chủ lực, gồm PVC-U, PP-R và HDPE.

Theo đại diện doanh nghiệp, chủ đề “Hòa khát vọng – Vạn khởi sắc” thể hiện tinh thần đồng hành giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối, khát vọng phát triển thương hiệu Việt cũng như niềm tin vào các cơ hội tăng trưởng mới trong tương lai.

Nhựa Bình Minh Việt chú trọng định hướng phát triển bền vững

Điểm nhấn của chương trình tại Cần Thơ là sự tham gia của nhiều nhà phân phối đến từ các tỉnh, thành. Các đơn vị không chỉ giao lưu, kết nối mà còn đồng hành hỗ trợ Nhà phân phối Cát Lộc trong công tác phối hợp tổ chức sự kiện.

Nhiều đại biểu tham dự cho rằng, chương trình không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm mà còn góp phần tăng cường kết nối thương hiệu với thị trường tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để nhà phân phối mở rộng hợp tác, tiếp cận khách hàng và quảng bá sản phẩm.

Các nhà phân phối tham gia hoạt động trải nghiệm sản phẩm

Trong thời gian tới, Nhựa Bình Minh Việt cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư công nghệ và củng cố hệ thống phân phối trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực nhựa cấp thoát nước và nhựa xây dựng.

Chương trình giới thiệu sản phẩm của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt tại Cần Thơ

XUÂN THI