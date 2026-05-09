PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng cho Zarubezhneft EP Vietnam B.V.

Ngày 5-5-2026 tại TPHCM, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng cho chiến dịch khoan phát triển của Zarubezhneft EP Vietnam B.V. tại Lô 12/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Dương, Phó Tổng giám đốc PV Drilling và ông Alexander Mikhaylov, Tổng giám đốc Zarubezhneft EP Vietnam B.V. thực hiện lễ ký hợp đồng trước sự chứng kiến của các bên

Lễ ký hợp đồng có sự tham dự lãnh đạo cấp cao của Zarubezhneft EP Vietnam B.V. , Tổng công ty PV Drilling và đại diện đối tác.

Theo nội dung hợp đồng đã ký, PV Drilling sẽ huy động giàn khoan tự nâng của đối tác để triển khai chương trình khoan tại mỏ Thiên Nga – Hải Âu, thuộc Lô 12/11.

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến kéo dài 160 ngày, với kế hoạch khởi động chiến dịch khoan trong tháng 10-2026. Đây là dự án quan trọng, góp phần đảm bảo tiến độ phát triển mỏ của nhà thầu dầu khí Zarubezhneft EP Vietnam B.V. tại thị trường Việt Nam.

Tại lễ ký, Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường cam kết cung cấp giàn khoan với giá cả cạnh tranh, hài hòa lợi ích cho cả hai bên. Trong khi đó, đại diện Zarubezhneft EP Vietnam B.V. bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực, sự chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ của PV Drilling, được minh chứng qua các chiến dịch khoan đã triển khai trước đó. Và khẳng định, riêng năm 2025, PV Drilling cung cấp giàn cho hai chiến dịch khoan của Zarubezhneft EP Vietnam B.V. đều đạt hiệu suất cao và đảm bảo an toàn.

Việc tiếp tục được Zarubezhneft EP Vietnam B.V. tin tưởng lựa chọn là minh chứng rõ nét cho năng lực kỹ thuật, chất lượng dịch vụ và uy tín của PV Drilling trong lĩnh vực cung cấp giàn khoan và dịch vụ kỹ thuật giếng khoan dầu khí. Đồng thời, hợp đồng này góp phần củng cố quan hệ hợp tác bền vững giữa hai bên, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Trong bối cảnh thị trường khoan phục hồi tích cực, bên cạnh cung cấp các giàn khoan sở hữu tại Malaysia, Brunei và Indonesia, PV Drilling tiếp tục giữ vai trò đảm bảo nguồn cung cho hầu hết các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của khách hàng với tiêu chuẩn an toàn và hiệu quả cao.

THANH NGUYỄN