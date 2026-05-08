Ngày 8-5, tại Khách sạn Kim Đô (TPHCM) đã diễn ra Lễ công bố Giải chạy đêm TPHCM Eximbank lần thứ 5 năm 2026 - “Ho Chi Minh City Night Ram Eximbank 2026”.

Buổi lễ công bố có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, lãnh đạo Liên đoàn Điền kinh thành phố, lãnh đạo Cung Văn hóa Lao động thành phố, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank). Theo chủ trương của UBND TPHCM, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TPHCM và Cung Văn hóa Lao động TPHCM triển khai tổ chức giải.

Tiếp nối dấu ấn của những mùa giải thành công trước, sự kiện năm nay được tổ chức hướng đến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2016). Giải chạy sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16 đến 17-5, với 3 cự ly thi đấu chính gồm 5km, 10km và half marathon (21,0975km), kỳ vọng thu hút hơn 6.000 VĐV trong nước và quốc tế tham dự. Cung đường chạy được thiết kế đặc biệt, đưa các VĐV băng qua những công trình biểu tượng và các địa danh mang đậm dấu ấn di sản của TPHCM về đêm. Theo lịch trình, cự ly half marathon sẽ xuất phát lúc 23h55 ngày 16-5, tiếp nối là cự ly 10km lúc 00h20 và cự ly 5km lúc 00h35 ngày 17-5.

Không gian ẩm thực “Saigon Cormer” tiếp tục là điểm nhấn văn hóa đặc trưng được duy trì qua các mùa giải. Khu vực này mang đến trải nghiệm ẩm thực đường phố đậm hương vị Sài Gòn, phục vụ các VĐV sau khi hoàn thành đường chạy, góp phần tạo nên dấu ấn riêng và những kỷ niệm đáng nhớ.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Tổng Giám đốc Eximbank cho biết: Thông qua “Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2016”, Eximbank mong muốn lan toả tinh thần sống tích cực, bền bỉ và góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Giá trị lớn nhất của một giải chạy không nằm ở tốc độ, mà ở tinh thần cùng nhau tiến về phía trước.

NGUYỄN TRƯỜNG