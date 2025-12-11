Ông Nguyễn Quốc Khanh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2025–2030) đã thống nhất mục tiêu chiến lược đến năm 2030, trọng tâm là tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu.

Chiều 11-12, tại TPHCM, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2025–2030) với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Quốc trị, cùng gần 100 đại biểu, đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội địa phương, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý, cùng nhiều tổ chức quốc tế là đối tác của ngành gỗ Việt Nam.

Các đại biểu dự đại hội

Trong nhiệm kỳ IV vừa qua, mặc dù kinh tế thế giới biến động mạnh bởi dịch bệnh, xung đột địa chính trị và các rào cản thương mại ngày càng khắt khe, ngành gỗ Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực, đạt hơn 16 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 2024, tiếp tục giữ vững vị trí là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đứng trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới.

Viforest đã đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, kết nối, hỗ trợ ngành gỗ Việt Nam phát triển, đặc biệt là công tác phản biện, sáng kiến chính sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy xúc tiến thương mại, tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời tham gia xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng liên quan quản lý lâm sản và truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp.

Quang cảnh Đại hội Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ V (2025–2030)

Đại hội Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ V đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu ông Nguyễn Quốc Khanh làm Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ V (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Phát triển – Vươn tầm quốc tế”, Đại hội nhiệm kỳ V khẳng định quyết tâm đưa ngành gỗ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới: tự chủ hơn về nguyên liệu, bài bản hơn trong quản trị chuỗi cung ứng và bền vững hơn theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ngành gỗ Việt Nam vẫn duy trì mức tăng trưởng tích cực

Đại hội cũng thống nhất mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là: Củng cố, tăng cường vai trò của Hiệp hội trong phản biện chính sách, tư vấn pháp lý, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực doanh nghiệp hội viên trong ứng phó biến động thị trường và kết nối hợp tác quốc tế; Phát triển chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp – bền vững – minh bạch; Tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu; Hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi từ gia công theo hình thức OEM (sản xuất theo đơn hàng) sang mô hình ODM (tự thiết kế) hay OBM (sở hữu thương hiệu); đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế sản phẩm, thương hiệu gỗ Việt trên toàn cầu.

ĐỨC TRUNG