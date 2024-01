Doanh nghiệp tại quận 7 ủng hộ gần 3,5 tỷ đồng để chăm lo tết cho người khó khăn

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh thông tin đến các doanh nghiệp về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Trong đó, thu ngân sách đến năm 2023 của quận đạt hơn 5.501 tỷ đồng (đạt hơn 101%), phần lớn thu được trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Khu vực kinh tế đạt hơn 3.346 tỷ đồng, đạt 119,52% so với dự toán năm (tăng gần 14,3% so với cùng kỳ). Giải ngân vốn đầu tư công đạt 99,54% so với kế hoạch vốn giao.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh trao biểu trưng đến các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2023 đóng trên địa bàn quận

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn quận là 23.915 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là gần 586.666 tỷ đồng. Trong đó, năm 2023, doanh nghiệp thành lập mới là 2.776 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 25.324 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp ngưng, giải thể là 295 doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Minh Tuấn Anh, năm 2023, quận 7 đã có nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, quận làm cầu nối để doanh nghiệp tham gia các chương trình kết nối cung cầu của UBND TPHCM tổ chức.

Doanh nghiệp trao bảng tượng trưng tiền hỗ trợ chăm lo cho các gia đình khó khăn

Bên cạnh đó, quận 7 tổ chức 2 cuộc kết nối để doanh nghiệp tiếp cận nguồn tín dụng với tổng mức vay giải ngân được hơn 400 tỷ đồng...

Hoạt động của Hội Doanh nghiệp cũng được quận chú trọng củng cố, nâng chất lượng hoạt động. Từ 98 hội viên trong năm 2022, đến nay đã có gần 400 hội viên, phấn đấu đến 2025 nâng số hội viên là 1.000. Hội Doanh nghiệp cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực để nâng chất hoạt động hội, hỗ trợ doanh nghiệp vừa, nhỏ được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của quận...

Lãnh đạo quận 7 tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp đã chung tay cùng quận chăm lo tết cho các đối tượng hoàn cảnh khó khăn

Nhận định năm 2024 còn nhiều khó khăn đan xen, với chủ đề năm của TPHCM là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”, Chủ tịch UBND quận 7 khẳng định quận sẽ phối hợp cùng các sở, ngành thành phố chung tay với doanh nghiệp tháo gỡ các bất cập, các điểm nghẽn dự án đầu tư, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp.

Tại buổi họp mặt, 61 tổ chức, cá nhân đã ủng hộ gần 3,5 tỷ đồng cùng quận 7 chăm lo các gia đình khó khăn, các hoàn cảnh neo đơn, người yếu thế trên địa bàn để tết đến với mọi người, mọi nhà.

THU HƯỜNG