Lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái đến quốc gia Hi-Tech

Ngày 12-8-2025 đi vào lịch sử ngành công nghệ quốc gia khi lần đầu tiên, Việt Nam có đơn hàng xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái cho một quốc gia công nghệ thuộc top hàng đầu thế giới như Hàn Quốc.

CT Group ký kết với các đối tác tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc

Bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Tập đoàn CT Group Việt Nam và một Công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 quốc gia.

Ngày nay, thiết bị bay không người lái (UAV) đã trở thành một trong những công nghệ quan trọng nhất với khả năng ứng dụng rộng khắp từ mọi ngành công nghiệp khác đến đô thị, tiêu dùng, từ các lĩnh quân sự, an ninh cụ thể, đến khả năng phòng thủ của cả một quốc gia hay một khu vực rộng lớn. Trên thế giới, UAV đã và đang được nhanh chóng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như: giao thông – hành khách; giao thông vận tải hàng hóa, phân phối; nông lâm nghiệp; y tế, giám sát và cứu hộ; phòng cháy chữa cháy; du lịch công nghệ; giám sát và an ninh; tín chỉ carbon…

Việc làm chủ tất cả công nghệ lõi và có đơn hàng xuất khẩu máy bay vận tải không người lái cho một thị trường cao cấp và rất khó tính như Hàn Quốc là một minh chứng sống động về một Việt Nam vươn mình trong thời đại mới, đồng thời mở ra cánh cửa rộng lớn để CT Group xuất khẩu đến nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Các loại UAV vận tải hạng nặng từ 60kg đến 300kg do công ty CT UAV (Thành viên CT Group) với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của Việt Nam được nhiều nước bao gồm Hàn Quốc đánh giá cao. Việc tự chủ công nghệ thiết kế chip bán dẫn cho UAV tạo ra cho CT UAV một lợi thế cạnh tranh đặc biệt. Sự kiện trọng đại này cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào cuộc chơi công nghệ ở cấp độ cao hơn.

Hơn nữa, việc làm chủ công nghệ UAV cũng đang mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam - kỷ nguyên tự động hóa không gian, nơi các robot biết bay tạo ra bậc năng suất xã hội mới cao hơn hàng ngàn phần trăm so với năng suất cũ. Ngày nay, quốc gia nào có nhiều UAV chuyên dùng hơn, quốc gia đó sẽ chiến thắng không chỉ trên mặt trận kinh tế - xã hội mà còn trên mọi mặt trận khác.

Đặc biệt, CT Group phát triển các dòng UAV tích hợp trí tuệ nhân tạo, có khả năng tự học hỏi và đưa ra quyết định, tiềm năng này còn được nâng lên một tầm cao mới khi hình thành môi trường không gian để phát triển trí tuệ nhân tạo. Kết hợp với công nghệ bán dẫn và hệ thống định danh địa điểm mạng lưới, công nghệ UAV đặc chủng về chuyển đổi số mặt đất, thành phố, sông biển, đồng bằng, rừng núi…

CT Group tạo ra nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi số toàn diện cho Việt Nam. Hệ sinh thái phối hợp giữa các công nghệ lõi chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau đưa CT Group trở thành một trong những tập đoàn hiếm hoi có thể tạo ra sự phát triển cộng hưởng, tốc độ cao…

Cũng tại sự kiện này, CT Group đã gây tiếng vang lớn khi có “cú đúp”, ghi bàn thắng kép, khi có đơn hàng ATP xuất khẩu 100 triệu chip bán dẫn cho đối tác Hàn Quốc. Đây là lĩnh vực vốn cực kỳ phức tạp, bị chi phối bởi một số ít quốc gia phát triển và là “đỉnh cao” của công nghệ toàn cầu. Việc một quốc gia châu Á mới nổi như Việt Nam bước thẳng vào sân chơi bán dẫn khẳng định một Việt Nam dám nghĩ dám làm, đang tiến quân đi chinh phục những ngành công nghệ khó như bán dẫn.

THANH THANH