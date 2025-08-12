Coteccons trao học bổng “Xây nền ước mơ” cho con của công nhân xây dựng trên toàn quốc

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons vừa phối hợp cùng Báo Nhân Dân và Saigon Times Foundation tổ chức Lễ trao học bổng Coteccons – Saigon Times Foundation 2025, dành cho hơn 200 học sinh là con công nhân xây dựng đang làm việc tại 44 công trường của Coteccons và Unicons trên khắp cả nước.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm và khép lại chuỗi hoạt động “Xây Tết 2025” với chủ đề “Xây nền ước mơ”, nhằm tri ân người lao động ngành xây dựng và tiếp sức cho thế hệ kế tiếp trên hành trình chinh phục tri thức.

Học bổng Coteccons – Saigon Times Foundation tập trung trao cho học sinh cấp 2 (lớp 6–9), có thành tích từ khá trở lên, nhằm động viên các em không bỏ dở việc học và nuôi dưỡng ước mơ. Các mức học bổng gồm: học sinh Xuất sắc – 2.000.000 đồng, Giỏi – 1.500.000 đồng, Khá – 1.000.000 đồng, kèm giấy khen và vật dụng học tập. Toàn bộ học bổng do Saigon Times Foundation trực tiếp rà soát và trao tặng.

Bên cạnh các phần thưởng, Coteccons mong muốn mang đến cho các em một hành trình đáng nhớ. Những học sinh tại TPHCM và khu vực lân cận sẽ được nhận học bổng trực tiếp tại trụ sở Coteccons, kết hợp chuyến tham quan các địa điểm biểu tượng của TPHCM: Dinh Độc Lập, Bưu điện TPHCM và đài quan sát Landmark 81 (công trình do Coteccons làm Tổng thầu).

DUY THÁI