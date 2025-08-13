Vị trí cận lộ – “lá bài chiến lược” gia tăng giá trị đầu tư căn hộ

Theo các chuyên gia, vị trí cận lộ mang đến “điểm cộng kép”: Kết nối giao thông linh hoạt và giá trị gia tăng nhanh nhờ thanh khoản tốt, dễ khai thác kinh doanh. Trong bối cảnh hạ tầng khu Tây TPHCM và các tỉnh vệ tinh liên tục nâng cấp, đây là yếu tố khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

“Điểm cộng kép” từ vị trí cận lộ… …đến xóa rào cản tâm lý “cận lộ”

Trục Quốc lộ 1A, đoạn từ TPHCM tới Bến Lức, hiện đã có gần 20 dự án chung cư bàn giao. Khu vực giáp ranh TPHCM – Long An đang trở thành điểm nóng phát triển, hưởng lợi từ các công trình trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4. Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển nhà ở ra khỏi trung tâm, tìm kiếm không gian sống rộng rãi, giá hợp lý hơn.

Tuyến Vành đai 3 đoạn qua Long An (trước đây) kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành và Quốc lộ 1, được đánh giá là một trong hai đoạn có tiến độ nhanh nhất. Đây không chỉ là hành lang giao thông đối ngoại của TPHCM mà còn mở rộng kết nối vùng cho Long An (trước đây), hình thành “siêu nút giao Mỹ Yên” – điểm giao ba cao tốc lớn, tăng cường liên thông Đông – Tây Nam bộ.

Khi hoàn thành, đường Vành đai 3 sẽ giảm tải cho Quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển TPHCM – Long An (trước đây) và các tỉnh phía Đông, đồng thời tăng năng lực vận chuyển hàng hóa liên vùng, đặc biệt giữa khu công nghiệp, cảng biển và sân bay.

Song song, khu vực này còn đón loạt dự án lớn như Vành đai 4 (78km) dự kiến khởi công năm sau, hay đại lộ Võ Văn Kiệt kéo dài thêm 14,6km từ Quốc lộ 1A. Nhờ vậy, thời gian di chuyển từ đây về trung tâm TPHCM có thể rút xuống chỉ còn khoảng dưới 30 phút.

Báo cáo batdongsan.com.vn (6 tháng đầu năm 2025) cho thấy 71% nhà đầu tư chú trọng yếu tố hạ tầng kết nối, 66% quan tâm hệ thống tiện ích. Thực tế, các trục giao thông lớn như Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội từng ghi nhận mức tăng giá căn hộ 20 – 43% chỉ trong 3 năm. Khu Tây TPHCM với Quốc lộ 1A được dự báo có tiềm năng tương tự khi đón nhiều dự án quy mô lớn.

Lo ngại về bụi và tiếng ồn từng là rào cản với khách mua nhà cận lộ, tuy nhiên, khi đường Vành đai 3, 4 hoàn thiện, lưu lượng giao thông sẽ được điều tiết hợp lý, giảm tải cho Quốc lộ 1A. Bên cạnh đó, dự án mới hiện nay chú trọng thiết kế xanh, cách âm tốt, tạo môi trường sống yên tĩnh và trong lành.

Destino Centro – minh chứng cho lợi thế cận lộ

Tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 1A, gần nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành và các tuyến vành đai, Destino Centro kết nối trung tâm TPHCM chỉ 25 - 30 phút qua trục Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Hồng Bàng. Với sự hình thành của các tuyến Vành đai, dự kiến thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn hơn nữa.

Dự án được quy hoạch lùi so với quốc lộ, kết hợp công viên, cây xanh làm “lớp đệm” giảm bụi và tiếng ồn. Căn hộ dùng cửa kính dày, đảm bảo sự yên tĩnh. Giá bán hiện vẫn “dễ thở” hơn khu Đông, Nam, trong khi hạ tầng khu vực đang phát triển nhanh, tạo biên độ tăng giá lớn. Đây cũng là lợi thế khai thác cho thuê nhờ nhu cầu cao từ sinh viên, công nhân kỹ thuật, chuyên gia trẻ.

Vị trí cận lộ – “lá bài chiến lược”

Cùng với sự bứt phá hạ tầng và xu hướng dịch chuyển dân cư, vị trí cận lộ đang khẳng định vai trò chiến lược, vừa đáp ứng tiêu chí an cư, vừa mở ra cơ hội sinh lời dài hạn. Với dự án như Destino Centro, nhà đầu tư có thể đón đầu hạ tầng, tận dụng lợi thế kết nối để gia tăng giá trị tài sản bền vững. Được biết, đơn vị phát triển dự án Seaholdings đang giới thiệu tháp thứ 3 mang tên Cielo, đây là toà tháp nổi bật và có vị trí trung tâm trong nội khu.