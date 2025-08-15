Lợi kép khi mua nhà phố sẵn sổ

Nhà phố thương mại khu đô thị sân bay KITA Airport City

Với nhà phố thương mại hay bất kỳ sản phẩm bất động sản (BĐS) nào, yếu tố pháp lý luôn là nền tảng tiên quyết. Nhà đất sẵn sổ trở thành khoản đầu tư “lợi ích kép”: vừa là nơi vun đắp tổ ấm, vừa là tài sản sinh lời ổn định và an toàn. Sổ hồng còn đóng vai trò “tấm vé thông hành” giúp chủ sở hữu dễ dàng vay vốn, thế chấp hoặc chuyển nhượng khi cần thiết.

Đầu tháng 8-2025, 50 khách hàng sở hữu nhà phố thương mại và đất nền tại khu đô thị sân bay KITA Airport City đã trực tiếp nhận sổ hồng. Cùng thời điểm, chủ đầu tư cũng mời các khách hàng còn lại đến thực hiện thủ tục công chứng chuyển nhượng và nhận sổ. Đây là minh chứng rõ nét cho nỗ lực bảo vệ quyền lợi cư dân và cam kết pháp lý tường minh của chủ đầu tư suốt thời gian qua.

Đáng chú ý, 4 dãy nhà phố thương mại H4, H5, H6, H7 của dự án được mở bán từ tháng 4-2025 đã có sẵn sổ hồng từng căn và hoàn tất xây dựng, đạt chuẩn bàn giao. Các sản phẩm này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ vị trí ngay mặt tiền đường Lạc Long Quân - trục đường chính kết nối đường Võ Văn Kiệt dẫn vào sân bay và đường Lê Hồng Phong đi thẳng vào trung tâm TP.

Bên cạnh nhà phố thương mại, uy tín và năng lực của KITA Group tiếp tục được khẳng định qua dự án căn hộ cao cấp Stella Icon trong khu đô thị sân bay. Tháng 5-2025, Stella Icon đã được Sở Xây dựng TP Cần Thơ cấp phép bán nhà ở hình thành trong tương lai - một “bảo chứng” pháp lý quan trọng cho thấy dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện về quy hoạch, thiết kế, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy... theo quy định.

Tại Cần Thơ, TP trực thuộc Trung ương duy nhất của ĐBSCL, phường Bình Thủy nổi lên như một khu vực mới giàu tiềm năng. Nơi đây sở hữu quỹ đất rộng, nhiều mảng xanh, hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện và tốc độ tăng dân số, thu nhập ngày càng cao. Sau khi Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng sáp nhập, lợi thế của Bình Thủy càng rõ nét so với khu vực Ninh Kiều vốn đã đông đúc, quỹ đất hạn chế.

Tâm điểm tại đây là khu đô thị sân bay KITA Airport City rộng hơn 150ha, cách sân bay quốc tế Cần Thơ chỉ 3km, hội tụ cộng đồng dân cư ngày càng đông đúc.

Với nhiều khách hàng, việc sở hữu căn nhà tại đây không chỉ là khoản đầu tư an toàn mà còn là món quà dành cho thế hệ sau. Bà Huỳnh Thị Thu Huệ, ngụ xã Thới An Hội, TP Cần Thơ chia sẻ: “Tôi có 3 người con nên quyết định đầu tư nhiều sản phẩm vừa để tích lũy tài sản, vừa để dành cho các con chuyển về trung tâm TP sinh sống và làm việc. Sau khi tìm hiểu, cân nhắc, tôi đã mua 2 shophouse và 3 nền để dành cho các con”.

Mỗi sản phẩm BĐS KITA Airport City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh hôm nay, mà còn mở ra dư địa sinh lời dài hạn.

