Coteccons nhận “cú đúp” danh hiệu tại HR Asia Awards 2025

Coteccons vừa được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với hai giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (The Best Companies to Work for in Asia) và “Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất” (The Most Caring Company).

Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Trợ lý điều hành Chủ tịch HĐQT đại diện Coteccons nhận giải thưởng Doanh nghiệp Quan tâm Chăm sóc Nhân viên tuyệt vời nhất

Đây là sự ghi nhận cho hành trình chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp đầy nỗ lực, khi Coteccons từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ của một công ty xây dựng đặc thù để kiến tạo một môi trường làm việc lý tưởng, nơi con người được trao quyền, được truyền cảm hứng và được phát triển toàn diện.

Trong 655 doanh nghiệp Việt Nam tham dự HR Asia Awards 2025, có 119 được chọn. Coteccons nổi bật nhờ kết quả khảo sát vượt trội về niềm tin nội bộ, sự hợp tác linh hoạt giữa các phòng ban, mong muốn gắn bó lâu dài và khả năng chia sẻ văn hóa chung. Giải thưởng được đánh giá dựa trên ba tiêu chí: văn hóa tổ chức (CORE), trải nghiệm nhân viên (SELF) và niềm tin đội nhóm (GROUP).

“Cú đúp” giải thưởng này là minh chứng cho chiến lược nhân sự toàn diện của Coteccons – đề cao tính gắn kết đội ngũ, cấu trúc tổ chức trao quyền cho nhân tài và xây dựng văn hóa doanh nghiệp độc đáo. Doanh nghiệp không chỉ nâng cao trải nghiệm nhân viên mà còn thúc đẩy sự phát triển năng lực cá nhân trong một hệ thống chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập.

THÁI DUY