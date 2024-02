Doanh thu của kênh đào Suez giảm gần một nửa

Giám đốc Cơ quan Quản lý kênh đào Suez, ông Osama Rabie cho biết, các cuộc tấn công đã buộc các công ty vận tải biển lớn phải tránh tuyến đường thủy này, khiến thu nhập giảm xuống còn 428 triệu USD vào tháng 1, so với 804 triệu USD cùng kỳ năm 2023. Theo ông Rabie, số lượng tàu qua kênh đã giảm 36%. Nhiều tàu thương mại đi qua kênh đào Suez và eo biển Bab al-Mandeb phải thực hiện các tuyến đường thay thế và dài hơn quanh Mũi Hảo Vọng của Nam Phi, gây ra những thay đổi và chậm trễ.

Tuy nhiên, ông Rabie nói rằng kênh đào Suez vẫn là tuyến đường "tốt nhất, nhanh nhất và an toàn nhất", đồng thời chỉ ra rằng tuyến đường Mũi Hảo Vọng là "không bền vững, không có dịch vụ và việc di chuyển trên đó rất khó khăn".

Lực lượng Houthi, có tên chính thức là Ansar Allah, đang tấn công những tàu được cho là có liên kết với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Các cuộc tấn công gây ảnh hưởng nặng nề đến kênh đào Suez, nguồn thu nhập quốc dân và ngoại tệ chính cho Ai Cập.

Một tàu chở hàng qua kênh đào Suez. Ảnh: REUTERS

Doanh thu từ kênh đào Suez sụt giảm trong bối cảnh Ai Cập phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng gia tăng, đồng tiền giảm xuống mức thấp chưa từng thấy so với USD khiến giá cả tăng vọt, đời sống người dân rất chật vật. Cairo đã có sẵn gói cứu trợ trị giá 3 tỷ USD của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhưng nhận được rất ít. Nguyên nhân là do tiến độ chậm trong việc bán tài sản nhà nước, tính linh hoạt của tỷ giá hối đoái và các cải cách kinh tế khác do quỹ này đề ra.

