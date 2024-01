Độc đáo tường bích họa “Tự hào một dải non sông - Việt Nam tươi đẹp” ở Bệnh viện Từ Dũ

Công trình bích họa “Tự hào một dải non sông - Việt Nam tươi đẹp” dài 160m, cao 1,85m, có biểu tượng của các tỉnh, thành phố lớn trải dài từ Bắc vào Nam.

Ngày 21-1, Công an TPHCM phối hợp Thành đoàn TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ... tổ chức lễ khánh thành công trình bích họa “Tự hào một dải non sông - Việt Nam tươi đẹp” .

Theo Công an TPHCM, công trình trên tại Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TPHCM) trị giá hơn 500 triệu đồng, nằm trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai với chiều dài là 160m, cao 1,85m.

Điểm nhấn là Bản đồ Việt Nam rộng 80m2 nhìn từ không gian vũ trụ. Đây cũng là tấm bản đồ hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động; có kích cỡ lớn nhất ở TPHCM và top đầu những công trình hưởng ứng trên địa bàn cả nước.

Dịp này, Công an TPHCM trao tặng bình chữa cháy và tiêu lệnh PCCC cho Bệnh viện Từ Dũ. Ban Thanh niên Công an TPHCM cùng Ban Thường vụ Đoàn Sở Y tế TPHCM ký kết liên tịch phối hợp tuyên truyền pháp luật tại các bệnh viện và Sở Y tế; Ban Thanh niên Công an TPHCM cùng Nhà Văn hóa sinh viên TPHCM ký kết tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng phòng vệ cho sinh viên TPHCM.

