Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8

Tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã cảm ơn Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin và đoàn sang Việt Nam dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, sự hiện diện của đoàn cùng khối quân nhân Liên bang Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột của quan hệ hợp tác quốc phòng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược toàn diện 2 nước, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Khẳng định nhân dân, quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích 2 nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tượng đài tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng tham gia giúp Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tiếp tục là minh chứng rõ nét quan hệ gắn bó, tình cảm tốt đẹp giữa 2 nước, 2 quân đội.

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin tại buổi đối thoại. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên định chính sách quốc phòng “4 không”.

Về vấn đề Biển Đông, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Việt Nam là kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển UNCLOS 1982; các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC); ủng hộ thúc đẩy sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Kết thúc đối thoại, Bộ Quốc phòng 2 nước ký biên bản ghi nhớ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga đã được 2 bên tích cực triển khai hiệu quả, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam ủng hộ các hoạt động do Liên bang Nga và Lào chủ trì trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo giai đoạn 2024 - 2027.

2 bên khẳng định, hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục là biểu tượng hợp tác truyền thống giữa 2 nhà nước; thống nhất triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác có trong kế hoạch hàng năm cũng như chương trình hợp tác dài hạn.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước trao biên bản ghi nhớ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan của 2 bên tích cực triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hợp tác đào tạo; tăng cường hợp tác quân binh chủng, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn; quân y; hợp tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; duy trì phối hợp, tham vấn tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Tại đối thoại, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tặng Huân chương hữu nghị đến Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cảm ơn Việt Nam vì đã mời đoàn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Tại đối thoại, Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cũng bày tỏ biết ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã xây dựng tượng đài các chuyên gia quân sự Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng nhất trí với đánh giá của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến về tình hình thế giới và khu vực, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn kết, bền chặt giữa Việt Nam - Liên bang Nga được trải dài qua thời gian trên cơ sở tin cậy lẫn nhau.

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cảm ơn tình cảm mà Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho cá nhân ông. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng giữa 2 nước trong thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực: đào tạo, hợp tác giữa các quân, binh chủng; hợp tác với Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin tin tưởng đối thoại lần này sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa 2 nước trên cơ sở 2 bên cùng có lợi.

Tại buổi đối thoại, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tặng Huân chương hữu nghị tặng Thượng tướng Alexander Vasilyevich Fomin vì đã có nhiều đóng góp trong tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

