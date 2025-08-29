Thêm "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam với các nước

Chính trị

Sáng 29-8, tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ gắn biển các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô, Cuba; đồng thời đặt đá tượng trưng cho các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Trung Quốc và chiến sĩ quốc tế Lào, Campuchia

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng đại diện đại sứ các nước tại Việt Nam.

Theo Ban quản lý dự án (Bộ Quốc phòng), công trình nhằm ghi nhận sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong các cuộc kháng chiến; đồng thời là hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

DSC_2864.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Dự án được xây dựng tại không gian trưng bày ngoài trời của Bảo tàng, với quy mô 5 cụm tượng (Liên Xô, Cuba, Trung Quốc, Lào, Campuchia). Mỗi cụm tượng gồm 3–5 nhân vật toàn thân, cao 3–5m, chất liệu đồng đỏ, đặt trên diện tích khoảng 3.000 m². Tác phẩm do các nghệ nhân, nhà điêu khắc uy tín Việt Nam sáng tác, có sự phối hợp, tham vấn của các quốc gia liên quan và được thẩm định bởi hội đồng nghệ thuật.

DSC_2938.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Sau 45 ngày thực hiện, các cụm tượng Liên Xô và Cuba đã hoàn thành. Các cụm tượng Trung Quốc, Lào, Campuchia sẽ hoàn tất trước ngày 22-12-2025. Đây là công trình văn hóa, lịch sử có ý nghĩa chính trị, ngoại giao đặc biệt; đồng thời trở thành “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống và bồi đắp tình hữu nghị giữa nhân dân, quân đội Việt Nam với bạn bè quốc tế.

DSC_2977.jpg
Đại sứ Liên bang Nga và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam thực hiện nghi thức gắn biển cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình từ Trung Quốc, Liên Xô, Belarus, Cuba, Lào, Campuchia cùng nhiều bạn bè quốc tế.

“Đây là công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc, biểu tượng sinh động của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình. Nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ để các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế cao cả; đồng thời là thông điệp Việt Nam gửi tới bạn bè quốc tế rằng: chúng ta luôn trân trọng, gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị vì một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển”, Thượng tướng khẳng định.

DSC_3232.jpg
Khu vực các cụm tượng của Trung Quốc, Lào và Campuchia đang trong quá trình hoàn thành, dự kiến trước ngày 22-12-2025. Ảnh: ĐỖ TRUNG

>> Một số hình ảnh tại buổi lễ:

DSC_3019.jpg
Lễ gắn biển cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba
DSC_3219.jpg
DSC_3222.jpg
DSC_3028.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Liên Xô
DSC_3227.jpg
DSC_3062.jpg
Các đại biểu đặt hoa tri ân các chuyên gia quân sự
DSC_3140.jpg
Đặt đá tượng trưng các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Lào
DSC_3192.jpg
Đặt đá tượng trưng các cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Campuchia
DSC_3171.jpg
ĐỖ TRUNG

