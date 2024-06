Ngày 31-5, các hoạt động trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La lần thứ 21 đã diễn ra tại Khách sạn Shangri-La ở Singapore. Đối thoại Shangri-La năm nay kéo dài đến ngày 2-6, thu hút khoảng 550 đại biểu đến từ 40 quốc gia, cùng thảo luận về những thách thức an ninh nghiêm trọng mà khu vực và thế giới đang phải đối mặt. Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu tham dự hội nghị.

Trong ngày khai mạc, các đại biểu tham dự các phiên họp đặc biệt, nội dung xoay quanh các chủ đề “Sự răn đe và trấn an ở châu Á - Thái Bình Dương”; “Hợp tác quốc phòng và an ninh các nước nhỏ”; “Myanmar: Cơ hội ngoại giao trong bối cảnh tầm nhìn khác nhau về hòa bình”. Nhiều cuộc gặp song phương cũng diễn ra trong ngày. Đáng chú ý có cuộc gặp giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân. Hai bên thảo luận về lãnh thổ Đài Loan, Ukraine và Dải Gaza. Ở 2 ngày họp tới, các đại biểu sẽ tiếp tục chương trình với các phiên họp toàn thể và phiên họp đặc biệt, nổi bật là nội dung xoay quanh vai trò, quan điểm của Mỹ và Trung Quốc đối với an ninh khu vực, quản lý khủng hoảng, thực thi luật hàng hải và xây dựng lòng tin, chiến tranh mạng, hợp tác an ninh và hợp tác trong hoạt động nhân đạo…

HOÀNG THANH