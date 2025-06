Đồng bằng sông Cửu Long tạo sân chơi hè cho trẻ

Hiện các em học sinh đang trong kỳ nghỉ hè, thời gian rảnh nhiều hơn, các em có nhiều thời gian tụ tập cùng bạn bè. Thời điểm này, cũng có nhiều nguy cơ tai nạn do đuối nước ở lứa tuổi học sinh. Vì vậy, công tác phòng chống đuối nước, tạo sân chơi lành mạnh cho các em vào mùa hè trở nên rất cần thiết.

Các em học sinh tập bơi trong vuông tôm, để trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước tại phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ảnh: TẤN THÁI

Giúp trẻ bớt phụ thuộc thiết bị điện tử

Từ khi nhà trường cho trẻ nghỉ hè, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc (nhà phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) trở nên “đau đầu” trong việc quản lý hai con học lớp 3 và lớp 6. Theo chị Ngọc, khi còn đi học thì chỉ mất thời gian đưa rước. Tuy nhiên, khi vào hè thời gian các cháu rảnh quá nhiều nên tập trung xem truyền hình, chơi game trên điện thoại. Trong khi đó, hai vợ chồng phải đi làm không thể quán xuyến các con được. Vì vậy, chị phải tìm các điểm dạy võ, các lớp năng khiếu để gửi con đi học, giúp các con bớt phụ thuộc vào các thiết bị điện tử.

Dù cách xa trung tâm TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) khoảng 40km, nhưng chị Dương Thị Thu Hương (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) quyết định cho con (học sinh lớp 8) tham gia chương trình học kỳ công an năm 2025 tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ công an (Công an tỉnh Sóc Trăng). “Tôi đã tìm hiểu chương trình nên mong con mình sẽ học hỏi được nhiều điều tốt trong khóa học, có tính tự lập cho bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, giảm phụ thuộc vào thiết bị điện tử trong những ngày nghỉ hè”, chị Hương chia sẻ.

Bà Triệu Thị Ngọc Diễm, Bí thư Tỉnh đoàn Sóc Trăng cho biết, chương trình trải nghiệm học kỳ công an là hoạt động thường niên của tỉnh vào mỗi dịp nghỉ hè của các em. Năm nay, chương trình diễn ra từ 3-6 đến 12-6, với hơn 80 em tham gia. Trong thời gian 10 ngày, các em tập trung tại trung tâm huấn luyện sẽ được truyền đạt các kiến thức như: nghiệp vụ cơ bản chiến sĩ công an nhân dân, kỹ năng xã hội, phòng chống đuối nước, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, tự bảo vệ bản thân trước không gian mạng.

Một lớp dạy trẻ bơi miễn phí tại tỉnh Tiền Giang. Ảnh: NGỌC PHÚC

Hạn chế tai nạn đuối nước

Dù sự việc đã qua hơn một tuần, nhưng những người thân của em N.T.H. (11 tuổi, học sinh lớp 5, ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) vẫn còn đau buồn trước sự ra đi đột ngột của em. Hôm đó (ngày 27-5), em N.T.H. vừa mới nghỉ hè, không đi học. Những cơn mưa đầu mùa ập đến nên kích thích trẻ đi tắm mưa. Vì vậy, em N.T.H. cùng 3 bạn cùng xóm rủ nhau đi tắm mưa, nô đùa ném bùn khu vực kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau. Trong lúc vui chơi, em N.T.H. không may bị trượt chân xuống kênh xáng, nước cuốn trôi, mất tích. Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm gần một ngày mới tìm được thi thể em.

Vụ đuối nước trên là một trong nhiều vụ xảy ra trong dịp hè. Qua thống kê, tại Long An, năm 2024, toàn tỉnh có 12 trường hợp tử vong do đuối nước, tăng 7 trường hợp so năm trước, hầu hết những trường hợp đuối nước đều xảy ra trong dịp nghỉ hè. Tương tự, tại các tỉnh vùng sông nước miền Tây, tình trạng đuối nước cũng xảy ra thường xuyên xảy ra vào dịp hè. Vì vậy, công tác phòng chống đuối nước, tạo sân chơi lành mạnh cho các em vào mùa hè trở nên rất cần thiết.

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống đuối nước, Sở VH-TT-DL tỉnh Long An vừa phát động phong trào Toàn dân tập luyện môn bơi để phòng, chống đuối nước năm 2025. Qua đó, kêu gọi các các địa phương, tổ chức xã hội và nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động cụ thể để cùng chung tay bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho thế hệ tương lai.

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn và Phòng GD-ĐT huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang) cũng đã tổ chức lễ phát động và mở lớp phổ cập bơi lội cho học sinh hè, năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Huỳnh Văn Phèn (xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây). Lớp dạy bơi này có hơn 60 học sinh tham gia, sẽ được trang bị các kỹ năng bơi lội, phòng tránh tai nạn đuối nước.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Hiện tỉnh có nhiều mô hình giúp trẻ em tham gia trong dịp hè như: Lớp học bơi lội ở các địa phương, dạy học tiếng nói và chữ viết đồng bào Khmer ở các điểm chùa, mô hình trải nghiệm học kỳ công an, học kỳ quân đội, kỹ năng sống. Qua đó, giúp các trẻ em, đặc biệt là trẻ ở vùng dân tộc thiểu số có thời gian vui chơi, giải trí giảm áp lực sau thời gian học tập. Tỉnh đoàn tỉnh Cà Mau cho biết, sẽ phối hợp với nhiều đơn vị có liên quan tổ chức nhiều hoạt động, hội thi để tạo sân chơi bổ ích cho các em như: Hội thi Tin học trẻ tỉnh Cà Mau lần thứ 28, Hội thi tài năng hoa phượng đỏ, Hội thi nghi thức Đội, phụ trách Sao giỏi; Liên hoan tiếng hát trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

NGỌC PHÚC - TUẤN QUANG - TẤN THÁI