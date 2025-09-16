Đồng chí Lê Huy Ngọ từ trần, hưởng thọ 88 tuổi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo: đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ trần lúc 3 giờ 56 phút ngày 16-9-2025 (ngày 25-7 năm Ất Tỵ) tại nhà riêng; hưởng thọ 88 tuổi.

Đồng chí Lê Huy Ngọ sinh năm 1938 tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Đồng chí là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; từng giữ các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII, VIII, IX; Đại biểu Quốc hội khóa IX, X; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương.

Đồng chí Lê Huy Ngọ trong một cuộc trò chuyện với báo chí vào năm 2021. Ảnh: Báo DT&PT

Suốt sự nghiệp hơn 50 năm, đồng chí gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn – từ thực tiễn sản xuất đến hoạch định chính sách. Với phong cách sâu sát thực tế, cán bộ và người dân vẫn gọi ông là "Bộ trưởng của nông dân".

Trên vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, đồng chí luôn có mặt sớm ở các vùng thiên tai trọng điểm để ứng phó, phối hợp khắc phục hậu quả. Hình ảnh “người đi trong bão lũ” đã trở thành ký ức sâu đậm với nhiều thế hệ.

Đồng chí để lại dấu ấn rõ trong các chương trình: bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; phát triển giống cây trồng, vật nuôi; cánh đồng 50 triệu đồng/ha; kiên cố hóa kênh mương; trồng mới 5 triệu ha rừng; chế biến gỗ và lâm sản; xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Huy Ngọ trực tiếp chỉ đạo ứng cứu trận lũ lịch sử miền Trung năm 1999. Ảnh tư liệu

Đồng chí được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Lao Động, Huân chương Kháng chiến, và bằng khen Liên Hiệp quốc vì thành tích trong phòng chống thiên tai, giảm nhẹ thảm họa tự nhiên.

Lễ viếng đồng chí Lê Huy Ngọ diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 18-9-2025; lễ truy điệu từ 11 giờ đến 11 giờ 30 phút cùng ngày tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng cùng ngày tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

PHÚC HẬU