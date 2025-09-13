Đồng chí NGUYỄN THỊ HẰNG NGA từ trần

Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí NGUYỄN THỊ HẰNG NGA

Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1948, tại Tuyên Quang.

Quê quán: xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình).

Nguyên Tổng Biên Tập báo Người Lao Động, Đại biểu Quốc hội khóa XI, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Khen thưởng: Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 16 giờ 50 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2025.

Linh cữu quàn tại: Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (số 05 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lễ viếng lúc: 7 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2025.

Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2025.

Hoả táng tại nghĩa trang Sala, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai.

Gia đình xin được miễn chấp điếu.