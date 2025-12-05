Người đề xướng đường dây 500kV Bắc – Nam qua đời

Ông Vũ Ngọc Hải, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng (nay là Bộ Công thương), đã qua đời lúc 5 giờ 19 ngày 1-12-2025 tại Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi. Lễ viếng và truy điệu được tổ chức sáng 5-12; an táng tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (tỉnh Phú Thọ).

Ông Vũ Ngọc Hải từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII; đại biểu Quốc hội khóa VIII; được tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì, hạng ba và Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Sinh năm 1931 tại Phú Xuân (TP Huế), ông là Bộ trưởng Bộ Năng lượng đầu tiên của Việt Nam. Trước đó, ông có 14 năm làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí, rồi giữ các chức vụ Phó Giám đốc, Giám đốc Công ty Điện lực miền Bắc và Thứ trưởng Bộ Năng lượng. Năm 1982, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa V và trở thành Ủy viên chính thức khóa VI vào năm 1986. Ông đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Năng lượng giai đoạn 1987-1992.

Ông Vũ Ngọc Hải - người đề xướng làm đường dây 500kV Bắc Nam. Ảnh theo Báo Dân Việt

Tên tuổi ông gắn liền với dự án đường dây 500kV Bắc – Nam, công trình trọng điểm mang tính bước ngoặt lần đầu tiên nối hệ thống điện 3 miền. Ông là người đề xuất chủ trương, thúc đẩy triển khai và trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình chuẩn bị, thi công, được ghi nhận là một trong những nhân vật có vai trò quyết định đối với dự án. Công trình hoàn thành sau 2 năm 1 tháng 22 ngày, vận hành từ ngày 27-5-1994, góp phần quan trọng bảo đảm điện cho miền Nam và tạo nền tảng phát triển hệ thống điện quốc gia.

Trong quá trình thực hiện dự án, ông từng bị xem xét trách nhiệm liên quan đến việc cho phép nhập 4.000 tấn thép ngoài cơ chế, sau đó bị khởi tố và tuyên án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông thi hành án khoảng 1 năm và được đặc xá. Trở lại công tác, ông tiếp tục tham gia tư vấn, được phân công làm Đặc phái viên của Thủ tướng và Cố vấn Bộ Năng lượng cho đến khi nghỉ hưu năm 1998.

PHÚC VĂN