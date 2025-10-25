Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan qua đời, hưởng thọ 86 tuổi

Thông tin từ gia đình nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan cho biết, ông đã qua đời vào lúc 15 giờ 40 ngày 25-10, hưởng thọ 86 tuổi.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan (còn có bút danh khác là Hoàng Thiếu Phủ) sinh năm 1940 tại Bích Khê (Triệu Phong, Quảng Trị). Ông là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội viên Hội Nhà văn TPHCM.

Trước năm 1975, ông công tác tại Báo Cờ Giải Phóng (Huế), rồi Báo Thanh niên của Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam ở R (Căn cứ Trung ương Cục miền Nam). Sau 1975, ông công tác tại Xí nghiệp phim Tổng hợp TPHCM (Hãng phim Giải Phóng). Từ năm 1986, ông công tác tại NXB Trẻ, rồi làm phóng viên Báo Tuổi Trẻ cười.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan. Ảnh: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông được tặng Huân chương Quyết thắng hạng I, Huân chương Giải phóng hạng II, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II. Huy chương Vì thế hệ trẻ, Huy chương Chiến sĩ văn hóa, Huy chương Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật, Huy hiệu 55 tuổi Đảng.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan còn được biết đến là cây bút trào lộng nổi tiếng, nhiều tiểu phẩm cười của ông được đông đảo bạn đọc yêu thích. Các tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan gồm có: Tuyển tập Chuyện cười 3 tập (NXB Trẻ, 1993); Quán ông đồ (NXB Trẻ, 2008); Dưới ánh hỏa châu (NXB Trẻ, 2012).

Linh cữu nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Phan được quàn tại địa chỉ số 96, đường Khổng Tử (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM); lễ nhập quan vào lúc 22 giờ ngày 25-10; lễ động quan lúc 13 giờ ngày 27-10 (nhằm ngày 7-9 Ất Tỵ).

QUỲNH YÊN