Động đất tại Colombia: 254 người thiệt mạng, hơn 3.800 người mất tích

Tính đến thời điểm này, số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất 7,4 độ richter xảy ra tại miền Tây Colombia ngày 10-8 đã lên tới 254 người, hơn 1.495 người bị thương, hơn 3.800 người mất tích.

Các nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên tìm kiếm những người sống sót ở Cali. Ảnh: The New York Times

Trận động đất làm rung chuyển nhiều thành phố ở Tây Colombia, với tâm chấn nằm gần khu vực San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó. Rung chấn được cảm nhận tại thủ đô Bogotá và quốc gia láng giềng Venezuela.

Sau trận động đất, cơ quan chức năng ghi nhận thêm gần 100 dư chấn. Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và tình nguyện viên làm việc xuyên đêm, kết hợp sử dụng máy xúc, thiết bị dò tìm và đào bới bằng tay để tìm kiếm người mắc kẹt.

Các nhân viên cứu hỏa giải cứu nạn nhân khỏi một tòa nhà bị sập ở Cali, Colombia, Ảnh: The New York Times

Cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia ước tính trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 350 đô thị thuộc 12 tỉnh, gần 5.000 ngôi nhà bị hư hại. Thành phố Pereira với hơn nửa triệu dân bị mất điện hoàn toàn. Giới chức địa phương cảnh báo thiệt hại có thể còn tăng cao do mạng lưới liên lạc tại nhiều vùng nông thôn đang tê liệt.

Hạ tầng giao thông chịu ảnh hưởng lớn, 6 sân bay tại Quibdó, Pereira, Manizales, Armenia, Cartago và Buenaventura phải đóng cửa do hư hại. Điện, nước, dịch vụ y tế và thông tin liên lạc vẫn bị gián đoạn tại nhiều khu vực, đặc biệt ở tỉnh Chocó. Các tuyến đường bộ huyết mạch bị chia cắt gây cản trở công tác hậu cần và vận chuyển hàng hóa. Hiện các tổ chức nhân đạo quốc tế như Hội Chữ thập đỏ đang phối hợp cùng chính quyền địa phương để triển khai cứu chữa người bị thương và hỗ trợ những gia đình mất nhà cửa.

Tổng thống Colombia đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ngày 11-8, chính phủ Mỹ thông báo cử một Đội Phản ứng Hỗ trợ Thảm họa (DART) tới Colombia hỗ trợ công tác cứu trợ.

HẠNH CHI