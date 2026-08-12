Thế giới

Thế giới ghi nhận hiện tượng thời tiết cực đoan nghiêm trọng ở nhiều nơi

SGGPO

Ngày 11-8 (giờ New York), Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn biến nghiêm trọng tại nhiều khu vực. Tháng 7 vừa qua là tháng 7 nóng thứ hai từng được ghi nhận trên phạm vi toàn cầu.

Nhiệt độ trung bình tháng 6-7 ở Tây Âu đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: UN
Nhiệt độ trung bình tháng 6-7 ở Tây Âu đạt mức cao kỷ lục. Ảnh: UN

Theo dữ liệu của Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), nhiệt độ không khí bề mặt trung bình trên thế giới trong tháng 7 cao hơn 1,47 độ C so với mức ước tính của thời kỳ tiền công nghiệp, trong khi nhiệt độ bề mặt biển cũng đạt mức kỷ lục. Sang tháng 8, nhiều nước ở Bắc bán cầu tiếp tục đối mặt nắng nóng, mưa lớn và thời tiết cực đoan, khiến các lực lượng khí tượng, ứng phó khẩn cấp và nhân viên y tế phải làm việc liên tục.

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Một lính cứu hỏa đang khảo sát hiện trường sau vụ cháy rừng ở miền nam nước Pháp. Ảnh: UN

Khu vực Tây Âu đã trải qua giai đoạn tháng 6-7 nóng nhất trong lịch sử quan trắc. Thụy Sĩ và Pháp hiện đối mặt với đợt nắng nóng thứ tư kể từ đầu mùa hè. Theo WMO, hạn hán nghiêm trọng kết hợp nền nhiệt cao đang gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, mùa màng, vận tải, năng lượng và làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó tại châu Á, Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần qua cũng ghi nhận nhiệt độ bất thường, phá kỷ lục. Nắng nóng gay gắt cũng xảy ra tại nhiều khu vực ở châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Mưa lớn và lũ lụt tiếp tục ảnh hưởng tới một số khu vực Tây Phi. WMO cũng cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trong tuần này tại Đông Bắc và Nam Á và một số khu vực Đông Nam Á.

Với việc El Nino đã hình thành ở Thái Bình Dương, WMO dự báo nhiệt độ toàn cầu có thể tiếp tục tăng. Người phát ngôn WMO Clare Nullis tái khẳng định sáng kiến “Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người” là ưu tiên hàng đầu.

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KHÁNH HƯNG

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C3S WMO Nhiệt độ không khí Bắc bán cầu Cháy rừng Tháng 7 Tây Âu Lính cứu hỏa Tây Phi Nắng nóng biến đổi khí hậu nắng nóng toàn cầu thời tiết cực đoan El Nino Copernicus cháy rừng cảnh báo sớm

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