Đồng hành cho cuộc sống xanh

Cuộc thăm dò về điện khí hóa do Viện Australia - một trong những viện nghiên cứu chính sách công lớn nhất ở Australia - và Công ty nghiên cứu SEC Newgate thực hiện, cho thấy 55% số người tham gia khảo sát ủng hộ quá trình điện khí hóa nhà ở Australia. Về lý do lựa chọn, 59% số ý kiến cho rằng, động lực chính dẫn đến quyết định này là vấn đề môi trường; trong khi 18% số người là vì hóa đơn tiền điện có thể rẻ hơn so với hóa đơn khí đốt. Ngược lại, 13% số người tham gia khảo sát bày tỏ thiếu tin tưởng vào quá trình điện khí hóa.

Về lựa chọn các thiết bị điện trong gia đình, đa phần chọn hệ thống sưởi, lò nướng và bình nóng chạy điện thay vì các thiết bị sử dụng khí đốt. Tuy nhiên, quan điểm về các loại bếp lại khá cân bằng, với 46% chọn bếp điện (bếp từ hoặc bếp hồng ngoại), trong khi 43% lựa chọn bếp gas. Đối với những người có ý định mua một ô tô mới trong 10 năm tới, 25% cho biết họ hy vọng đó là một chiếc xe hybrid (sử dụng cả động cơ đốt trong và động cơ điện). Đối với những người đã mua hoặc đang cân nhắc mua một chiếc xe điện, một trong những động lực chính dẫn đến quyết định của họ là lợi ích về môi trường, giảm chi phí vận hành và tránh được giá xăng và dầu diesel ngày càng tăng.

Ông Noah Schultz-Byard, Giám đốc Viện Australia chi nhánh tại Nam Australia, cho rằng lợi ích môi trường, giảm chi phí vận hành và chi phí xăng dầu ngày càng tăng là những động lực hàng đầu để tậu một chiếc xe điện: “Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy việc giảm xăng không chỉ rẻ hơn và sạch hơn mà còn rất phổ biến với các gia đình đang gặp khó khăn giữa cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Ai cũng hiểu rằng điện khí hóa không chỉ dẫn đến khí hậu an toàn hơn cho thế hệ tiếp theo mà còn có thể giúp họ kiếm sống trong thời gian tới”. Nhà ở, ô tô và các thiết bị sử dụng năng lượng sạch và năng lượng từ các bộ tích trữ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết bài toán về kinh tế và môi trường của Australia.

Với công nghệ hiện đại sẵn có, rào cản lớn nhất để thực hiện quá trình chuyển đổi chính là chi phí trả trước cho quá trình này. Đây là thời điểm Chính phủ Australia vào cuộc để hỗ trợ các gia đình muốn chuyển đổi sang các thiết bị điện. Tại bang Victoria - nơi tiêu thụ khí đốt nhiều nhất ở Australia, chính quyền bang này đã công bố lộ trình thay thế khí đốt nhằm nỗ lực đạt được mục tiêu giảm 75% lượng khí thải carbon vào năm 2030. Nhà chức trách đang khuyến khích các hộ gia đình chuyển đổi từ sử dụng khí đốt sang sử dụng điện. Khí đốt được xem là nguồn năng lượng sạch hơn so với than đá, song các nghiên cứu đã phát hiện rằng, tác động của khí đốt đối với khí hậu tăng lên khi xuất hiện các yếu tố như rò rỉ khí methane trong quá trình khai thác và vận chuyển.

Bộ trưởng Tài chính Australia Jim Chalmers trước đó cũng tổ chức một hội nghị bàn tròn về đầu tư nhằm thảo luận với các ngân hàng lớn, các nhà tài chính và nhà quản lý đầu tư về khám phá cơ hội trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông cam kết ngân sách liên bang sắp tới sẽ bao gồm các khoản đầu tư lớn vào năng lượng “sạch hơn và rẻ hơn”.