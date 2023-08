Đồng Nai: 2 thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh thành viên đội SOS Dầu Giây

Chiều 14-8, Công an thị trấn Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ 2 thanh niên lạ mặt dùng nón bảo hiểm đánh ông P.X.T (thành viên đội hỗ trợ giao thông SOS Dầu Giây) bị thương.

Theo trình báo, vào hơn 2 giờ cùng ngày, nhận cuộc gọi từ số điện thoại 0782.333.886 nhờ vá xe, ông T., và một thành viên khác thuộc đội SOS đến bơm kiểm tra, phát hiện có một cây sắt ghim vào vỏ. Ông T., sợ rút ra không vá được nên nói 2 nam thanh niên bơm rồi chạy về, tìm tiệm vá ép nhiệt để rút cây sắt ra.

Sau đó, ông T., về nhà ngủ. Đến khoảng 3 giờ 20 phút, 2 thanh niên trên quay trở lại nhà ông T., tiếp tục gọi điện nhờ bơm xe. Ông T cho biết: “Nửa đêm, nửa hôm gọi nên tôi phàn nàn khuya quá rồi, không còn ai vá nữa nên tìm chỗ nào đó ngủ, mai tính tiếp. Tôi lấy bơm hơi ra bơm xe cho họ, nào ngờ nhân lúc tôi không để ý, 2 người từ phía sau dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu, mặt tôi”.

Ông T. bị sưng vùng đầu và rách mí mắt, nén đau ôm được chân một người nhưng hắn vùng ra, leo lên xe máy chạy về hướng TP Long Khánh.

Nghi ngờ 2 đối tượng trên có liên quan đến vụ việc liên quan đến các công ty tại địa phương mà ông đang tố cáo. Làm việc với công an, ông đã đề nghị công an địa phương kiến nghị Công an huyện Thống Nhất khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích.