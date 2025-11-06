Đồng Nai: Ghi nhận trường hợp thứ 6 tử vong do sốt xuất huyết

Chiều 6-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết, một bé trai 9 tuổi tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca thứ 6 tử vong do sốt xuất huyết kể từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 30-10, nam bệnh N.T.K. (9 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) có biểu hiện sốt cao liên tục, kèm theo ho, sổ mũi... Gia đình đã đưa bé đi khám, xét nghiệm máu tại một phòng khám tư và được chẩn đoán là viêm họng cấp, được điều trị kháng sinh, hạ sốt nhưng tình trạng bệnh không thuyên giảm nên phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai trong tình trạng sốt cao, nôn ói và bị tiêu chảy. Dựa trên kết quả các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán, bé bị sốc sốt xuất huyết Dengue nặng có tổn thương gan, nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa trên cơ địa béo phì.

Dù đã được các y, bác sĩ tích cực điều trị nhưng đến ngày 3-11, bệnh nhân tử vong do sốc sốt xuất huyết Dengue nặng.

PHÚ NGÂN