Ghép tim xuyên Việt cho bệnh nhân 56 tuổi

Sáng 23-12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt cho bệnh nhân M.C. (56 tuổi, trú tại Quảng Ngãi).

Ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Trước đó, bệnh nhân M.C. nhập viện trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu (EF) chỉ còn 18,5% – mức nguy hiểm đe dọa tính mạng, buộc phải ghép tim khẩn cấp.

Quả tim do người hiến chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy được điều phối bởi Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, chuyển ra Huế để ghép cho bệnh nhân vào sáng 14-11.

Trang thiết bị máy móc phục vụ ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phải dùng phối hợp 4 loại thuốc vận mạch liều cao để duy trì huyết động. Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân đã được rút nội khí quản. Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực, chức năng tim và các cơ quan khác dần ổn định. Hiện bệnh nhân ăn ngủ tốt, phân suất tống máu đạt 55%-60%, các chỉ số sinh hóa, huyết học trong giới hạn bình thường.

Ghép tạng tại Bệnh viện Trung ương Huế

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết thêm: trong những ngày cuối năm 2025, bệnh viện còn thực hiện thành công nhiều ca ghép tạng và ghép tế bào gốc, trong đó có: Ghép tủy đồng loại cho hai bệnh nhi mắc Thalassemia: Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai) và Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, Gia Lai); Ghép gan từ người hiến chết não tại Bệnh viện Bà Rịa (TPHCM) cho bệnh nhi M.V.U.N. (8 tuổi, TP Huế) mắc xơ gan.

Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới những người hiến tạng, hiến tế bào gốc và gia đình – những người đã lặng thầm trao tặng món quà vô giá của sự sống.

VĂN THẮNG