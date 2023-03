Đồng Nai: Hạn chế đốt cỏ khô, rác giữa cao điểm mùa khô

Công an tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu công an các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong mùa nắng nóng, hanh khô.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu công an cấp huyện, thành phố chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn và nghiên cứu lồng ghép thêm các giải pháp như người dân không đốt cỏ, rác vào buổi trưa, buổi chiều khi có gió lớn, không đốt cỏ khô, rác đồng loạt trên diện tích lớn để kiểm soát được đám cháy. Đồng thời, công an cấp huyện, thành phố chỉ đạo lực lượng công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương ban hành và niêm yết các biển cấm, biển cảnh báo và quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để người dân biết và thực hiện.

Đặc biệt, Công an tỉnh Đồng Nai lưu ý đối với các địa phương có rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức kiểm tra đột xuất về điều kiện an toàn trong công tác PCCC rừng. Qua đó, các địa phương có biện pháp ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC rừng, tăng cường công tác tuần tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các điểm cháy rừng khi vừa phát sinh.

Trước đó, vào giữa tháng 2- 2023, tại TP Biên Hoà đã xảy ra 2 vụ cháy đường dây điện do đốt cỏ, rác bừa bãi tại đường Bùi Văn Hòa và gần cầu Sập (cùng ở phường Long Bình), khiến hàng trăm hộ dân mất điện, công ty điện lực mất thời gian cắt điện và tiến hành nối lại dây để tái lập điện cho người dân trong khu vực.