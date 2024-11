Đồng Nai: Khám phá nhanh vụ án mạng khiến 1 người tử vong

Tối 17-11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Long Thành điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra tại xã Long Phước (huyện Long Thành).

Đối tượng Quốc bị bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 45 ngày 17-11, Công an huyện Long Thành tiếp nhận nguồn tin báo về một số thanh niên xô xát, gây mất an ninh trật tự tại ấp Xóm Gò - Bà Ký (xã Long Phước).

Sau khi tiếp nhận tin, Công an huyện Long Thành thành lập các tổ công tác đến hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Cơ quan công an xác định, nạn nhân là anh N.T.H. (sinh năm 1994, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước) bị đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương nặng nên tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành. Tiếp tục điều tra, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an huyện Long Thành bắt giữ đối tượng gây án là Trần Văn Quốc (sinh năm 1994, ngụ khu phố Kim Sơn, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành). Công an huyện Long Thành cũng làm việc với 2 đối tượng liên quan vụ án gồm: H.H.D. (sinh năm 1994) và Đ.M.S. (sinh năm 1995, cùng ngụ huyện Long Thành) để làm rõ nguyên nhân vụ án.

HOÀNG BẮC