Đồng Nai: Ngăn chặn nhóm phượt chạy quá tốc độ, nẹt pô trên Quốc lộ 1

Sáng 4-11, đại diện Trạm CSGT Suối Tre (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý nhóm người chạy mô tô tốc độ cao, nẹt pô gây mất an toàn giao thông.

Theo đó, 5 giờ sáng cùng ngày, Trạm CSGT Suối Tre nhận tin từ người dân có đoàn xe mô tô phân khối lớn đi từ TPHCM ra Phan Thiết với tốc độ cao và nẹt pô. Đơn vị đã tổ chức đón chặn, kiểm tra tại chốt đèn Cua Heo trên Quốc lộ 1 (đoạn qua TP Long Khánh).

Sau đó, có khoảng 20 xe phân khối lớn của toán đầu bị chặn lại kiểm tra. Lập tức, các phượt thủ đã báo cho các toán đi sau quay đầu hoặc đi đường khác ra TP Phan Thiết.

Tại chốt CSGT Suối Tre ở TP Long Khánh, tổ tuần tra kiểm tra các xe bị chặn thì hầu hết vi phạm tốc độ; có 7 trường hợp vi phạm các lỗi dán, che biển số, không giấy đăng ký xe.

>>>Một số hình ảnh vụ việc:

Để phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng có hành vi tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng tụ tập, đua xe trái phép, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.