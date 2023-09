Đồng Nai: Phê bình, chấn chỉnh sai phạm vụ xây 680 biệt thự, nhà liên kế trái phép

Theo đó, UBND tỉnh phê bình, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc sở: KH-ĐT, Xây dựng, TN-MT, UBND huyện Trảng Bom liên quan sai phạm theo kết luận thanh tra; trường hợp các cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, giao Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định vi phạm, tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý.

UBND tỉnh cũng giao thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định, tổng hợp báo cáo, trong đó có nội dung chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT công an tỉnh.

Như Báo SGGP đưa tin, việc triển khai dự án Khu dân cư Tân Thịnh hơn 18ha để xảy ra hàng loạt sai phạm về đất đai và xây dựng 680 biệt thự, nhà liên kế trái phép cùng 13 tổ chức, hơn 20 cá nhân liên quan đến sai phạm và Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can liên quan.